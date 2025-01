CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SALTA EMERSON-GALATASARAY?

Il calciomercato Milan stava per trovare un punto di svolta con la cessione di Emerson Royal, ma il terzino rossonero si è infortunato nella sfida idi Champions League contro il Girona, terminata con il risultato di 1-0 grazie a Leao. Tra l’altro non si tratta nemmeno di uno stop di poco conto, dato che l’ex Tottenham dovrà restare lontano dal campo per due mesi. Di conseguenza è quasi da escludere una sua partenza nell’immediato poiché difficilmente qualcuno lo acquisterà.

Eppure il Galatasaray si era già concordato con il Milan per un eventuale appuntamento per oggi, 23 gennaio 2025, che sarebbe stato utile per chiudere ogni tipo di accordo per il terzino. Il calciatore aveva anche accettato la pista turca. In molti hanno “rimproverato” il Milan di averlo schierato titolare poco prima di una possibile cessione e infatti alcuni dubbi sul perché fosse in campo vengono spontanei, anche se c’è da ammettere che è stata una circostanza tutt’altro che fortunata.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PAVLOVIC E CHUKWUEZE…

iI calciomercato Milan si allarga ad un altro giocatore che ieri era in campo nonostante sia vicino alla cessione. A differenza di Emerson Royal non solo non si è infortunato, ma ha giocato anche una partita ampiamente sufficiente. Stiamo parlando di Strahinja Pavlovic, difensore rossonero che secondo fonti vicine al mondo Milan avrebbe ricevuti nuovi sondaggi nelle ultime ore. Per lui si parlava del Fenerbahce, che però ha optato per Skriniar come colpo di gennaio.

Il Milan è stato chiaro e ha dichiarato senza troppi giri di parole che non verrà ceduto in prestito. Infatti chi vorrà l’ex Salisburgo dovrà acquistare a titolo definitivo, in modo tale che il problema non si ripresenti in futuro. Chukwueze invece è di ritorno dall’infortunio, un ko sfortunato che è arrivato quando il nigeriano stava pian piano rientrando in condizione. La sua permanenza in rossonero però è ancora da decidere viste le sirene arabe.

