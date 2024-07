Calciomercato Milan news/ Pavlovic è il nome caldo, servono 20 milioni (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE PAVLOVIC MA SERVONO DELLE CESSIONI

Poche idee chiare in casa Milan con un calciomercato che fatica a decollare e vede Paulo Fonseca in attesa di avere una rosa in grado di competere per le prime posizioni fin da subito anche se, per adesso, il suo impatto non sembra essere dei migliori. I rossoneri sono alla ricerca di diversi titolari e, giudicando dalle notizie attualmente in possesso, è difficile capire quale sia la linea che la società sta seguendo per costruire il Milan del prossimo futuro. Proseguono le trattative alla ricerca di una nuova punta con i rossoneri che stanno seguendo e capendo cosa farà l’Atletico Madrid con Alvaro Morata con un Joshua Zirkzee sempre più vicino al Manchester United e ormai distante dal Milan. Si scaldano i nomi per la difesa con i rossoneri che stanno lavorando sia in entrata che in uscita e il nome di Strahinja Pavlovic sembra essere quello che ha colpito maggiormente la dirigenza rossonera pronta a recapitare un’offerta al Salisburgo in caso di cessione di uno dei centrali già in rosa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SERVONO ALMENO 20 MILIONI PER PAVLOVIC

Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Newcastle per Thiaw ma tutto rimane ancora solo un sondaggio anche se, una sua cessione, potrebbe davvero finanziare buona parte del calciomercato Milan alla ricerca di calciatori giovani ed affidabili per il futuro. Pavlovic è il nome più caldo e, per caratteristiche, si potrebbe adattare perfettamente alla Serie A permettendo a Fonseca anche l’eventuale lavoro sulla difesa a quattro con il serbo pronto e capace a fare anche il perno difensivo sul quale andrebbero a ruotare gli altri due difensori. Per Pavlovic, però, il Salisburgo chiede almeno 20 milioni e il Milan sta aspettando eventuali uscite per affondare il colpo di calciomercato e portare in Italia un difensore molto promettente.











