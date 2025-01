Calciomercato Milan News: possibile sacrificio in difesa

Il calciomercato Milan è alle prese con il mercato in entrata in particolare è alla ricerca di un attaccante da aggiungere alla rosa di Sergio Conceiçao che possa offrire caratteristiche da attaccante centrale o da esterno, il primo nome era quello di Marcus Rashford ma nelle ultime settimane la trattativa con l’attaccante del Manchester United sembra essersi interrotta in favore di una con il Chelsea per Joao Felix. Per fare queste operazioni però è necessario che i rossoneri operino qualche trasferimento in uscita, in prestito o a titolo definitivo, per liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi, i nomi più probabili per una cessione sono quello di Strahinja Pavlović, su di lui l’interesse del Fenerbahce, e uno dei due terzini destri, visto l’imminente arrivo di Kyle Walker dal Manchester City.

Su Davide Calabria, il capitano, si sono mosse Fiorentina e Galatasaray ma il giocatore sembra intenzionato a non lasciare Milano, per questo il club turco in cima alla Super Lig ha spostato il suo interesse per Emerson Royal, terzino brasiliano che il Milan ha acquistato per 15 milioni dal Tottenham ma che nelle sue 17 presenze non ha mai impressionato tifosi e allenatori tanto da spingere il Milan a cercare un nuovo giocatore nel suo ruolo già da gennaio. Il Galatasaray offre al Milan un prestito fino a fine stagione e non sembra intenzionato a comprare il calciatore, i rossoneri spingono per inserire almeno il diritto di riscatto ma la cifra richiesta sembra troppo alta intorno ai 12 milioni, necessari per rientrare nella spesa.

Calciomercato Milan News: gli obiettivi a centrocampo

Il calciomercato Milan si muove in entrata anche per il centrocampo ma non per l’immediato quanto piuttosto per la prossima stagione, il tecnico sembra aver intenzione di cambiare il suo classico modulo 4-4-2 in un 4-3-3 per sfruttare al meglio le qualità degli esterni Rafael Leao e Christian Pulisic ma in mezzo al campo mancano dei giocatori sia numericamente che per caratteristiche. Ecco che il Milan si muove per ricercare un centrocampista che possa giocare da vertice basso davanti alla difesa ma con la capacità di iniziare il gioco e gestire il pallone per iniziare le azioni offensive, attualmente l’unico giocatore in rosa con queste caratteristiche è Ismael Bennacer ma nonostante il suo rientro e le partite da titolare sembra lontano dal giocatore che era prima dell’infortunio e difficile che riesca a ritornare a quel livello.

Le due opzioni vagliate al calciomercato Milan per la prossima stagione quindi sono quelle di Samuel Ricci, centrocampista del Torino e della nazionale su cui però c’è l’interesse di molti club principalmente Inter e Manchester City, e Alan Varela, centrocampista argentino acquistato dal Porto dal Boca Juniors sotto la gestione di Conceiçao e che avrebbe le caratteristiche perfette sia tecniche che fisiche per ricoprire quel ruolo nel nuovo centrocampo del Milan insieme a Fofana e Reijnders.