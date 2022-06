Calciomercato Milan news/ Enzo Fernandez al posto di Renato Sanches?

Calciomercato Milan news: per il colpo di mercato serve il tesoretto!

Il calciomercato del Milan continua a ruotare attorno a due obiettivi concreti: Charles De Ketelaere del Bruges e Nicolò Zaniolo della Roma. Pioli vede in questi due giocatori i possibili detonatori per ravvivare il gioco d’attacco della squadra: ovviamente solo uno dei due potrebbe arrivare a Milanello, ma le alternative vengono entrambe studiate essendoci un problema comune. Sia il belga sia il fantasista della Roma costano al momento troppo per quelli che sono gli obiettivi finanziari del Milan.

Calciomercato Milan news/ Sfida al Psg per Sanches: alternative Veretout e Fernandez

Il Bruges non scende sotto i 40 milioni di euro per la valutazione del suo gioiello, la Roma parte addirittura da una base di 50 milioni per Zaniolo, autore del gol decisivo nella finale di Conference League contro il Feyenoord ma non ancora convinto di un possibile rinnovo di contratto in casa giallorossa. Il Milan è pronto a sferrare la sua offensiva ma i due club dovranno necessariamente abbassare le pretese.

Calciomercato Milan news/ Acerbi sogna il ritorno, maxi-operazione con il Bruges?

Calciomercato Milan news, Enzo Fernandez nuova idea

Calciomercato Milan: anche il nome di Renato Sanches potrebbe essere una pista concreta, ma per questo obiettivo c’è una concorrenza molto forte del Paris Saint Germain, tanto che il Milan si starebbe già tutelando con un’alternativa. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, il nome dell’alternativa è già chiaro per la dirigenza rossonera: “L’eventuale alternativa del centrocampista del Lille, sarebbe Enzo Fernandez, classe 2001 del River Plate. Anche in questo caso, però, il Milan deve muoversi in fretta, perché sull’argentino c’è il forte interesse del Benfica, ma soprattutto del Wolverhampton, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro.” Enzo Fernandez è un profilo che era già stato posto sotto la lente d’ingrandimento da parte dei rossoneri nella scorsa stagione, con un anno di esperienza in più ora l’affare potrebbe davvero concretizzarsi, con il giocatore considerato un prospetto di sicuro avvenire: se l’interesse di calciomercato sarà davvero concreto, la mossa del Milan andrà fatta in fretta.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan news/ Zaniolo strizza l'occhio. Idea Gabriel Jesus per l'attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA