CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Everton Soares alternativa a Correa? (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan attende un ultimo colpo entro il gong della fine delle trattative, previsto per lunedì 2 settembre, per risollevare il morale dei tifosi delusi dalla partenza rossonera con sconfitta a Udine. Il nome di Angel Correa dell’Atletico Madrid è sempre attuale, la società rossonera sta concentrando i suoi sforzi sull’argentino, ma se alla fine Diego Pablo Simeone dovesse fare muro e tenere a tutti i costi il suo giocatore, Maldini e Boban avrebbero già studiato un’alternativa valida. Di tratta di Everton Soares, classe ’96 in forza alla formazione brasiliana del Gremio di Porto Alegre. Everton Soares ha fatto parte dell’avventura del Brasile in Copa America dello scorso luglio, conclusasi con la vittoria in casa del trofeo da parte della Selecao, in cui vanta già 12 presenze e 3 gol all’attivo. Sarebbe un prospetto di grande interesse, 23 anni e grandi margini di crescita. Il prezzo del cartellino, fissato a 40 milioni di euro, è però alto e soprattutto i tempi tecnici per portarlo in Europa dal Brasile sarebbero ormai molto stretti, ma è una pista sulla quale il Milan sta lavorando.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LAXALT VERSO IL TORINO

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita del Milan, è ormai molto vicino alla risoluzione il caso Laxalt, con l’esterno conteso da diverse società ma rimasto nella sostanziale incertezza dopo aver rifiutato l’Atalanta che pure aveva puntato forte su di lui. Nelle ultime ore l’uruguagio si sarebbe persuaso dell’offerta del Torino, che garantisce a Laxalt il pagamento dell’intero ingaggio che già percepisce al Milan. Si tratta del motivo che aveva fatto saltare la trattativa con gli orobici, che pure garantivano a Laxalt la disputa della Champions League, ma chiedevano una riduzione dell’ingaggio che l’uruguaiano non aveva concordato. Definito questo punto, il Toro chiuderà col Milan l’operazione in prestito con diritto di riscatto, con Laxalt che potrebbe a questo punto sbarcare a Torino già dopo il ritorno dei play off di Europa League che vedranno i granata impegnati in un disperato tentativo di rimonta in casa degli inglesi del Wolverhampton, giovedì sera.

