CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si riapre la trattativa per Demiral (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan potrebbe veder riaprirsi una porta all’improvviso. Si tratta del difensore turco della Juventus Demiral e del suo possibile arrivo in rossonero. Una situazione che sembrava non interessare al club bianconero, che aveva investito circa 15 milioni di euro per portare il giocatore a Torino dal Sassuolo. Ma le gerarchie di Sarri hanno stretto il cerchio nelle ultime settimane su diversi elementi che rischiano di non trovare adeguato spazio. Dalla trasmissione serale “Calciomercato – L’originale” su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato questi aggiornamenti: “Il Milan ha pronti 35 milioni per Demiral. Il Milan aspetta sviluppi nella situazione Rugani-Roma, se non si sblocca, potrebbe discutere concretamente. Sarebbe il grande investimento per la difesa”. Si tratterebbe di una plusvalenza davvero notevole per i bianconeri, ma come detto tutto ruota attorno a Rugani. La permanenza del giovane difensore italiano darebbe semaforo verde alla partenza di Demiral, altrimenti difficilmente la Juventus si priverebbe di due pedine nella stessa zona del campo nell’ultima settimana di mercato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KESSIE VICINO AL MONACO

Sul fronte delle uscite, oltre al solito tormentone André Silva, il Milan potrebbe presto far registrare la partenza di Franck Kessie, corteggiato ormai da settimane da diverse squadre estere. Su di lui è forte il corteggiamento del Monaco, pronto a versare nelle casse rossonere 25 milioni di euro per portare l’ivoriano nel Principato. Una cifra ritenuta congrua dal club, che negli ultimi giorni ha compreso di poter fare a meno di un giocatore ritrovatosi sempre meno indispensabile nello scacchiere tattico pensato da Marco Giampaolo, che potrebbe subire presto nuovi stravolgimenti visto l’insuccesso della prima trasferta di campionato di Udine. Mohamed Bouhafsi, giornalista di RMC Sport, ha sottolineato come il Monaco voglia chiudere al più presto per Kessie che starebbe però facendo resistenze sull’ingaggio: come detto per il cartellino l’accordo col Milan è stato raggiunto, ma se l’ivoriano dovesse tirare troppo la corda, potrebbe trovarsi addirittura ad essere di troppo in rossonero, una condizione di sicuro non ideale per affrontare la stagione.

