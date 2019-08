Calciomercato Milan News/ Nessun rilancio per Correa ma Suso… (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan ruota ancora attorno al nome di Angel Correa, benchè la sua pista si stia gradualmente raffreddandosi in ottica rossonera. L’ultima offerta della società meneghina, secondo Sky Sport vicina ai trentotto milioni di euro più bonus, non ha soddisfatto l’Atletico Madrid che come più volte ribadito non ha intenzione di scendere sotto i cinquantacinque milioni di euro per la cessione. Una distanza che rischia di compromettere per davvero una trattativa che nel bene e nel male ha tormentato i tifosi rossoneri nel corso di queste settimane. La decisione, per quanto riguarda il Milan, è già stata presa: non sono infatti previsti ulteriori rilanci per Angel Correa, così come è stato comunicato al manager dell’argentino che a questo punto non può far altro che prendere atto di una situazione intricata. In compenso i supporters del ‘Diavolo’ potranno continuare a godersi le prestazioni dello spagnolo Suso, destinato a rimanere agli ordini di mister Giampaolo, come confermato dal giornalista Stefano Agresti, intervenuto a Radio Sportiva: “La sensazione è che Suso alla fine resterà al Milan anche se la Fiorentina aveva pensato a lui”.

Calciomercato Milan News, parla Minotti: “Bonaventura sarà come un nuovo acquisto”

Anche se Angel Correa dovesse restare all’Atletico Madrid non è detto che il Milan peschi altrovi un rinforzo offensivo. Secondo diversi addetti ai lavori la squadra di Marco Giampaolo avrebbe già in organico elementi di tutto rispetto per un campionato importante. Oltre al talento di Suso, secondo l’ex difensore Lorenzo Minotti, il Milan farebbe bene a puntare su Bonaventura la prossima stagione: “Il Milan ha bisogno di tempo, è un po’ una sorta di anno zero per i rossoneri di Giampaolo. Il Milan ha in rosa tanti giovani che possono crescere tanto e inoltre avrà un Bonaventura in più, la cui mancanza si è sentita parecchio nella scorsa stagione”. Il collega Ciro Venerato, invece, si sofferma sulla fase di stallo per Correa: “Per me non vale 50 milioni. Penso che 40 sia una cifra congrua, il Milan fa bene a non cedere”.

