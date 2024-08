CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FINALMENTE EMERSON ROYAL!

Il calciomercato Milan ha concluso il terzo acquisto della sessione estiva. Dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, il club rossonero ha finalizzato l’acquisto a titolo definitivo di Emerson Royal dal Tottenham. L’esterno destro classe 1999 arriva per 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Nelle ultime ore, le parti hanno lavorato intensamente per definire i dettagli riguardanti modalità di pagamento e condizioni per i premi. Emerson Royal aveva già raggiunto un accordo totale con il Milan, firmando un contratto quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Calciomercato Milan News/ Abraham, la Roma vuole il prestito con obbligo di riscatto (9 agosto 2024)

Emerson Royal ha rifiutato diverse offerte, alcune delle quali molto lucrative dall’Arabia Saudita, per accettare la proposta di calciomercato del Milan, che lo considerava la prima scelta per rinforzare la fascia destra della difesa. L’operazione era stata impostata da Moncada e Furlani quando Florenzi era ancora tra le opzioni disponibili, prima che il grave infortunio al ginocchio subito nell’amichevole contro il Manchester City lo tenesse fuori gioco per diversi mesi. Questo incidente ha spinto il Milan ad accelerare i negoziati con il Tottenham per chiudere l’accordo per Emerson Royal. Il giocatore brasiliano è atteso a Milano domenica, e lunedì completerà l’iter burocratico con visite mediche e firma del contratto.

Calciomercato Milan/ Si chiude per Emerson Royal. Idea Folorunsho (9 agosto 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NON SI MOLLA PER FOFANA

Il calciomercato Milan continua a seguire con determinazione la pista che porta a Youssouf Fofana, centrocampista francese. Nonostante i rapporti con il Monaco si fossero complicati, con il club francese che non ha apprezzato l’approccio iniziale dei rossoneri, il dirigente Moncada è intervenuto personalmente per riaprire le trattative. Secondo calciomercato.com, Moncada sta cercando di riprendere i discorsi con il Monaco per chiudere l’affare e portare Fofana al Milan entro la fine della prossima settimana e l’inizio della Serie A.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bartesaghi sblocca Samardzic. Manu Koné se salta Fofana (9 agosto 2024)

Attualmente, il Monaco chiede 25 milioni di euro, mentre l’offerta di calciomercato del Milan si è fermata a 17 milioni. Se le parti riuscissero a colmare questa distanza economica, l’affare potrebbe essere facilitato notevolmente. Il Milan non intende abbandonare la trattativa e continua a considerare Fofana un rinforzo prioritario per il centrocampo, anche se il Manchester United è sempre in agguato, bisognoso però di liberarsi almeno di uno tra McTominay e Casemiro per dare l’assalto al francese del Monaco.