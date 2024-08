CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TELENOVELA FOFANA

Il calciomercato del Milan vede il Manchester United rappresentare una seria minaccia nella corsa a Youssouf Fofana. Con maggiori risorse economiche a disposizione rispetto al West Ham, il club inglese si profila come un concorrente molto più temibile. Questo scenario di calciomercato richiama alla mente la vicenda di Joshua Zirkzee: il Milan non aveva finalizzato l’acquisto a causa delle commissioni richieste dall’agente del giocatore, e lo United aveva poi chiuso l’affare con un’offerta sostanziosa.

Il centrocampista vede il Milan come sua prima scelta, ma non escluderebbe un trasferimento allo United, che gli ha presentato un progetto altrettanto ambizioso. La prossima settimana sarà cruciale. Il Milan ha ancora un vantaggio, poiché il Manchester United non ha ancora fatto un’offerta concreta, che il Monaco spera sarà superiore ai 20 milioni. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si potrà trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti, forse con una proposta di circa 23-25 milioni, con o senza bonus, per sbloccare l’impasse.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PER SCUFFET C’È DISTANZA COL CAGLIARI

Per il calciomercato Milan, Simone Scuffet può diventare l’alternativa a Mike Maignan. A 28 anni, il portiere ha raggiunto una maturità e completezza tecnica notevoli, anche grazie al supporto del club rossoblu e all’affetto della Sardegna, che considera una seconda casa. Per questo motivo, non ha richiesto esplicitamente al presidente Giulini di essere ceduto al Milan, nonostante l’interesse manifestato da Moncada.

L’infortunio serio alla mano di Sportiello ha costretto il Milan a rivalutare le proprie esigenze sul mercato dei portieri, e Scuffet è un profilo che piace per le sue qualità tecniche e morali, oltre che per l’esperienza e la nazionalità italiana, importanti per le questioni legate alle liste di registrazione per la Lega Serie A. I colloqui con l’entourage del giocatore sono stati positivi e non ci sono problemi per quanto riguarda l’ingaggio. Tuttavia, la trattativa si è arenata sul costo del prestito oneroso, con il Cagliari che chiede 500 mila euro.

