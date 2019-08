CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Francia sui gioielli rossoneri e Correa… (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan potrebbe dover sostenere due sacrifici molto pesanti in uscita, inaspettati per i tifosi che speravano di poter ripartire da conferme importanti. Ma ci sono due club francesi che secondo le ultime notizie sarebbero ormai pronti a sferrare l’assalto ai gioielli rossoneri. Il Lione punta Suso, il Paris Saint Germain Donnarumma. Il club del presidente Aulas sembra credere fortemente nel talento dello spagnolo e sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, il che chiuderebbe ogni discorso e impedirebbe ogni resistenza del Milan. Sta tornando in quota l’interessamento del PSG per il portiere, che sembrava essere scemato nelle ultime settimane: Donnarumma non partirebbe per meno di 55 milioni di euro ma i transalpini sembrano pronti a staccare l’assegno, soprattutto se dovessero incassare cifre astronomiche per l’addio di Neymar.

CALCIOMERCATO MILAN, SI STRINGE PER CORREA?

Il calciomercato del Milan farebbe dunque registrare la partenza di due veri pezzi da novanta, ma anche l’entrata in cassa di quasi 100 milioni di euro, una cifra in grado di far cambiare marcia a qualunque trattativa in entrata. Compresa quella per Angel Correa, col fantasista dell’Atletico Madrid che avrebbe chiesto ufficialmente la cessione ai Colchoneros, dimostrando dunque di voler cambiare aria e probabilmente di vestire il rossonero, col Milan che resta sempre il club più interessato a lui. La valutazione degli spagnoli, tra i 50 e i 60 milioni di euro per l’argentino, non sarebbe più irraggiungibile per un Milan in grado di poter contare su entrate come quelle sopra riportate, anche se la partenza contemporanea di Suso e Donnarumma richiederebbe investimenti anche in difesa, a meno di non voler promuovere a tempo pieno Pepe Reina titolare.

