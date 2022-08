CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi al posto di Tonali, il giovane Mancini ad un passo

Calciomercato Milan news, Davide Frattesi per sostituire Sandro Tonali

I dirigenti del Milan continuano a lavorare in questi giorni di calciomercato estivo al fine di garantire a mister Stefano Pioli un organico altamente competitivo per riconfermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa. Tuttavia, l’infortunio rimediato ieri sera da Sandro Tonali nell’amichevole vinta contro il Vicenza starebbe facendo preoccupare i rossoneri, pronti ora a chiudere in tempi brevi per aggiudicarsi un nuovo centrocampista che possa sopperire alla momentanea assenza dell’ex Brescia.

Tameze al Milan?/ Calciomercato news, Onyedika e Sissoko le alternative a centrocampo

Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, il nome più caldo in orbita milanista sarebbe quello di Davide Frattesi, di proprietà del Sassuolo e finito da tempo anche nel mirino della Roma dove il calciatore tornerebbe volentieri secondo i rumors. Come spiegato dal Corriere dello Sport, il problema principale sarebbe in ogni caso rappresentato dal costo del cartellino, ovvero 25 milioni di euro senza dimenticare che i rossoneri hanno da poco speso 35 milioni per De Ketelaere. Attenzione dunque ad altre piste come ad esempio Tameze dell’Hellas Verona.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi resta lontano, distanza per Diallo, Pobega rinnova

Calciomercato Milan news, trattativa in corso per Mancini del Vicenza

Il Milan negli ultimi anni ha dimostrato di voler puntare su giovani talenti di prospetto e questa sessione estiva di calciomercato non fa eccezione. I rossoneri stanno infatti trattando con il Vicenza per Tommaso Mancini, assente ieri sera poichè impegnato con la Nazionale italiana U19. Stando a La Gazzetta dello Sport, i lombardi devono ancora trovare l’intesa con il diciottenne mentre proseguono i discorsi coi biancorossi.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan news/ Sarr ad un passo, Sanches al PSG. Pioli: "De Ketelaere..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA