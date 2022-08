CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi e Tommaso Mancini, si punta sul made in Italy

Calciomercato Milan news, ipotesi Frattesi?

Il calciomercato del Milan lavora su nomi nuovi dopo la chiusura della complessa trattativa per Charles De Ketelaere. Per il centrocampo è sfumata la pista che portava a Renato Sanches, arrivato alla corte del Paris Saint Germain e così l’idea nuova è quella che porterebbe al mediano del Sassuolo, Davide Frattesi, in rossonero. Frattesi è stato a lungo in orbita Roma prima che i giallorossi chiudessero per Georgino Wijnaldum.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ora i rossoneri tornano su Renato Sanches e Japhet Tanganga

Frattesi ha peculiarità tecniche comunque diverse da Renato Sanches ma che ben si sposerebbero con le caratteristiche del gioco di Stefano Pioli. L’impedimento più grande potrebbe essere però la richiesta del Sassuolo, che a livello economico non ha fatto decollare nemmeno la possibile trattativa con la Roma. Si parte da 30 milioni di euro, trattabili ma che i neroverdi non sarebbero di certo intenzionati ad abbassare più di tanto, considerando anche il fatto che il giocatore è da tempo nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

De Ketelaere al Milan/ Calciomercato news, Charles è arrivato per visite e firma

Calciomercato Milan news, si punta sulla linea verde

Il calciomercato del Milan punta forte anche su nomi giovani e una trattativa in via di definizione sembra quella che porterebbe Tommaso Mancini dal Vicenza al club rossonero. Classe 2004, nato a Vicenza e cresciuto calcisticamente nel club biancorosso, restano da sistemare gli ultimi dettagli fra le società e il contratto del ragazzo, poi Mancini potrà iniziare la sua esperienza in rossonero.

Mancini vanta già 15 presenze tra i professionisti e 9 partite con l’Italia Under 19 e l’approdo al Milan potrebbe essere particolarmente suggestivo visto che Mancini è stato paragonato per caratteristiche a Zlatan Ibrahimovic, idolo rossonero nelle ultime stagioni per eccellenza. In più Tommaso Mancini, parlando di corsi e ricorsi storici, ha debuttato a 16 anni con la maglia del Vicenza, esattamente come un certo Roberto Baggio: sicuramente un buon auspicio per la carriera di qualsiasi giovane.

Tanganga, Roma o Milan?/ Calciomercato, l'alternativa sarebbe Bailly dello United

© RIPRODUZIONE RISERVATA