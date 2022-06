CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Gakpò e Sergio Gomez, incontro con gli agenti

Calciomercato Milan news, Botman saltato, Maldini ci prova con due gioielli…

Il calciomercato del Milan prosegue alla ricerca di nomi che possano soddisfare Pioli: l’affare Botman, definitivamente sfumato con il passaggio del difensore del Lille al Newcastle, ha dimostrato come difficilmente gli obiettivi saranno tutti facilmente raggiungibili e così si sta sondando il terreno anche sul diverse alternative. Si è tenuto proprio nella giornata di lunedì un incontro con l’intermediario italiano di SEG, agenzia che tra i suoi assistiti racchiude nomi come quelli di Cody Gakpò del PSV Eindhoven e di Sergio Gomez dell’Anderlecht.

Si tratta di Fabio Algeri che è stato avvistato a Milano per parlare con i rossoneri dei due gioielli della squadra olandese e di quella belga, ma Algeri si è anche intrattenuto nella sede dell’Inter: si tratta di due calciatori attenzionati da diverse squadre, con il Milan che proverà ad accelerare senza trascurare altre piste per attacco e centrocampo, considerando che diversi profili internazionali sono stati accostati al club negli ultimi giorni.

Calciomercato Milan: i rossoneri cercano sempre un innesto in difesa e Francesco Acerbi resta l’ipotesi più probabile. Per il centrale della Lazio sarebbe un ritorno, ma secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, come sottolineato nella trasmissione serale su Sky Sport, ci sono due nomi nuovi nell’agenda di Maldini e Massara: “Abbiamo altre due conferme. Uno è Diallo del Psg, cerca già a gennaio; adesso ci sono le condizioni giuste, il giocatore piace, e sa che il Psg può abbassare richiese perché ha tanti esuberi. Piace anche il giovane Hincapié del Bayer Leverkusen. Il giocatore ha una valutazione molto alta, ma lo teniamo lì, perché i rossoneri hanno dimostrato di fare investimenti importanti sui giovani.” Soprattutto Diallo sembra entrato nell’orbita del Milan, il Paris Saint Germain è in difficoltà con gli esuberi e potrebbe davvero accordare il passaggio in rossonero del suo centrale, soprattutto se per Acerbi le cose dovessero complicarsi per le richieste della Lazio.

