Calciomercato Milan News / Giampaolo impaziente: “Trattative lunghe” (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan, come quello di tutte le altre big italiane, stenta a decollare e sembra destinato a protrarsi fino ad agosto inoltrare. Una situazione che rende insofferente il tecnico Marco Giampaolo, che in un’intervista riportata da calciomercato.com ha fatto il punto sulle operazioni imbastite dalla società: “Da sempre contesto il calciomercato fino al 2 settembre, perché non ha senso e i campionati iniziano e le squadre si costruiscono l’ultimo giorno. Non lo concepisco e non lo concepirò mai. Ma del lavoro quotidiano non frega più a nessuno, siamo nel business più totale. Il mio mestiere è diventato sempre più difficile, ma fino a quando mi sostiene la passione ci sto dentro però”. Per il tecnico del Milan il fatto che il mercato stenti a decollare può rappresentare un problema per l’amalgama del gruppo: “Questo è il periodo più importante nella costruzione di un progetto. Inoltre abbiamo tante pedine che mancano, lo stesso Borini ha dato grande disponibilità per fare un ruolo non suo, ma siamo carenti in quel reparto: Krunic ha fatto due allenamenti, Bonaventura uno e mezzo, Kessie non c’è, Paquetà non c’è, Bennacer non c’è”.

Calciomercato Milan News, c’è Leo Duarte

Dal Flamengo intanto arriva Leo Duarte. Il difensore brasiliano va a completare il reparto arretrato del Milan, un’affare che potrebbe diventare ufficiale già nel corso delle prossime ore. Duarte non ha preso parte all’ultimo allenamento della squadra ed è pronto a formalizzare il passaggio al Milan. Oggi non parteciperà nemmeno alla partita contro il Botafogo, in attesa della fumata bianca coi rossoneri (10 milioni di euro più uno di bonus che club brasiliano vuole vedersi versare nelle proprie casse). Duarte andrebbe dunque a completare il duo difensivo centrale, composto al momento solo da Musacchio e Romagnoli, visto e considerata la cessione di Zapata e i guai muscolari di Caldara. Il brasiliano dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con il Milan. I tifosi rossoneri intanto attendono rinforzi anche in attacco, dove resta caldo il nome di Correa.

