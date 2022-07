CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Giovedì l’incontro per Tanganga, lo United vorrebbe Ziyech

Calciomercato Milan news, incontro per Tanganga con il Tottenham

Il Milan è attivo su più fronti in questa sessione di calciomercato estivo. I rossoneri vogliono confermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagion per raggiungere questo scopo i dirigenti Maldini e Massara sono alla ricerca di rinforzi utili da consegnare a mister Pioli. Se da un lato il nome più caldo per potenziare la trequarti rimane quello di Charles De Ketelaere del Club Brugge, dall’altro si cerca anche un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Alessio Romagnoli.

L’ex capitano non ha rinnovato il suo contratto ed ha deciso di accasarsi alla Lazio a parametro zero lasciando il reparto arretrato milanista con un uomo in meno. Il profilo individuato dai lombardi per sistemare la difesa sarebbe quello di Japhet Tanganga del Tottenham e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nella giornata di giovedì il Milan avrebbe in programma un incontro con l’entourage del calciatore ed il general manager dei londinesi Fabio Paratici per discutere della trattativa: la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i britannici.

Calciomercato Milan news, Hakim Ziyech rimane un obiettivo

Oltre a De Ketelaere, un altro calciatore che potrebbe arrivare al Milan in questa finestra di calciomercato per la trequarti è Hakim Ziyech. In uscita dal Chelsea, nelle ultime ore il marocchino sembra essere finito anche nel mirino del Manchester United ma la sua volontà sarebbe piuttosto quella di venire a giocare in Serie A. Intervistato da DAZN, il nuovo portiere dell’Inter Andre Onana ha parlato dell’amico (sin dai tempi dell’Ajax) spiegando: “Abbiamo parlato del suo possibile arrivo. Sarei felice per lui ma allo stesso tempo saremmo rivali e non possiamo essere amici come prima.”

