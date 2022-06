CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Hincapié interessa, Dybala stuzzica, Sanches sfuma

Calciomercato Milan news, Piero Hincapié: l’agente conferma!

Il calciomercato del Milan inizia a ravvivarsi in un momento in cui certezze ancora non ci sono riguardo i rinforzi che potrebbero arrivare a disposizione di Stefano Pioli. Un nome che è circolato nelle ultime 24 ore con una certa insistenza è quello di Piero Hincapié: Manuel Serra, agente del centrale del Bayer Leverkusen, ha confermato al portale stopandgoal.com l’interesse dei rossoneri per il giovane calciatore:

“Piero è molto felice in questo momento al Bayer Leverkusen ed in generale in Germania. Posso confermare di un’interesse del Milan per lui, ma al momento si sta parlando col Bayer per capire semplicemente come continuare a crescere insieme”. Dunque una trattativa difficile da portare avanti considerando che Hincapié è ancora nei progetti delle “Aspirine” e che soprattutto i club di Bundesliga sono solitamente restii a svendere i loro patrimoni.

Calciomercato Milan: c’è comunque la necessità di arrivare in fretta a un centrale di difesa dopo aver perso la possibilità di portare Botman a Milanello. E’ sempre viva anche la pista che porta a Francesco Acerbi, elemento di sicura affidabilità e sempre nel giro della Nazionale azzurra di Roberto Mancini.

Il Milan però dopo Botman rischia di dover digerire anche il no di Renato Sanches, visto che secondo i rumors di calciomercato de Le Parisien il giocatore del Lille si sarebbe ormai promesso al Paris Saint Germain. 10 milioni di euro al club e contratto triennale al centrocampista che si sarebbe persuaso a restare nella Ligue 1. E allora il grosso nome in grado di accendere il mercato del Milan potrebbe essere proprio quello di Paulo Dybala. L’Inter ha frenato bruscamente sull’argentino che ha avuto solo una concreta proposta dal Siviglia, ma a un ingaggio molto più basso rispetto a quello ricercato. Restare in Serie A potrebbe essere una soluzione praticabile, anche se l’affare sarebbe possibile solo a un ingaggio più basso rispetto ai 7/8 milioni richiesti dalla “Joya”.

