Calciomercato Milan news/ Idea Keita Baldé, alternativa a Correa (Ultime notizie)

Il calciomercato di casa Milan prosegue con i suoi rumors e le sue numerose indiscrezioni. L’ultima idea porta in Francia, e precisamente all’attaccante di proprietà del Monaco, Keita Baldé. L’ex giocatore dell’Inter, rientrato nel Principato dopo una stagione non proprio idilliaca, potrebbe tornare in Italia per vivere la sua terza esperienza dopo appunto i nerazzurri e la Lazio. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport, pare che i vertici di via Aldo Rossi stiano appunto studiando il piano B nel caso in cui alla fine fallisse la trattativa per l’argentino Angel Correa, allo stato attuale, il principale obiettivo per rinforzare il reparto avanzato. Keita viene da un campionato di Serie A in cui ha disputato 30 partite, segnando 5 gol, e i monegaschi si dicono disposti a cedere l’ex Lazio a titolo definitivo in cambio di un assegno da circa 25 milioni di euro, forse più tendenti ai 20.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IDEA KEITA BALDÉ

Al momento, fa sapere la redazione della tv satellitare, non si può comunque parlare di vera e propria trattativa, ma semplicemente di sondaggio. Non è da escludere che il Milan stia provando a mettere pressione all’Atletico Madrid, che per Correa ha sparato alto chiedendo attorno ai 50 milioni di euro, mentre via Aldo Rossi vorrebbe spingersi al massimo fino ai 40 con l’aggiunta di bonus. Secondo a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan porterà avanti la trattativa con Boban e Maldini senza ansie ne fretta, e se mai i Colchoneros dovessero retrocedere rispetto alle proprie richieste iniziali, è molto probabile che alla fine la trattativa si farà, anche perché pare che lo stesso sudamericano abbia detto già sì ai vertici milanisti. Sullo sfondo rimane André Silva, che è seguito da tempo dal Monaco ma anche dagli inglesi del Wolverhampton, società quest’ultima che è interessata anche a Cutrone.

