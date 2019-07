Calciomercato Milan News/ Il sogno di Giampaolo è Dybala! (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan non può vivere di sogni, ma deve fondare il suo essere sulla concretezza. Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione a Rai Sport specificando però che Marco Giampaolo in realtà avrebbe in mente un acquisto quantomeno utopico. All’ex tecnico della Sampdoria piace moltissimo Paulo Dybala, che non è più inamovibile nel progetto Juventus ma che è troppo costoso per i rossoneri. La realtà è molto più modesta, ma concreta, e secondo il giornalista della tv di Stato porta a Correa della Lazio. A Claudio Lotito sarebbe stato proposto il prestito di Patrick Cutrone più soldi, il presidente della squadra biancoceleste ci sta pensando. Intanto oggi può essere la giornata giusta per Jordan Veretout che è ormai nel mirino da diverse settimane.

Calciomercato Milan News, in difesa spunta Demiral

Anche in difesa il Milan dovrà intervenire sul calciomercato. La società rossonera segue ormai da diverse settimane il centrale del Liverpool Lovren, il bosniaco classe 1989 però è molto difficile da raggiungere. E’ così che si starebbe lavorando a una seconda pista più accessibile. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Rai Sport pare che nel mirino sia finito Demiral, appena passato dal Sassuolo alla Juventus. I neroverdi hanno firmato un accordo nel quale i bianconeri dovranno rendere loro conto nel caso entro il 2021 decidessero di cedere il forte centrale turco. Difficile pensare che i bianconeri se ne privino a titolo definitivo, più probabile invece che il calciatore possa essere girato in prestito. Con la formula temporanea però a quel punto sarebbe la squadra meneghina a uscire dai giochi, pronta a centrare altrove il centrale da affiancare al capitano Alessio Romagnoli.

