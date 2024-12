CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TONALI PUÒ DIVENTARE REALTÀ?

Il calciomercato Milan ha un sogno con un nome e cognome ben preciso: Sandro Tonali. Milanista dalla nascita, uno dei protagonisti assoluti del 19esimo Scudetto rossonero, si è trasferito al Newcastle per una cifra intorno ai 64 milioni di euro.

In Inghilterra ha dovuto affrontare la squalifica legata alle scommesse che lo ha messo fuori dai giochi per sto mesi mesi, complice anche una ricaduta. Infatti Tonali è stato sanzionato con ulteriori due mesi anche durante il suo periodo in Premier League.

Ora è tutto alle spalle, i suoi tifosi non hanno mai smesso di omaggiarlo e sostenerlo. Lui sta ringraziando con prestazioni positive con tanto di gol, come per esempio la doppietta contro il Brentford ai quarti di finale di EFL Cup.

Dunque al momento, anche solo per un discorso di riconoscenza, è da escludere che possa cambiare squadra nell’immediato. Il classe 2000 ha ancora molto da dare e sarebbe un peccato anche personale quello di abbandonare così in fretta un’esperienza simile.

Naturalmente non è un segreto che il suo cuore sia rossonero e che dunque un ritorno sembra quasi scontato, una sorta di favola a lieto fine. Come detto però non è ancora arrivata la parole “fine” a Newcastle e dunque i rossoneri dovranno trovare un’alternativa.

Infatti l’interessamento ad un ritorno di Tonali non è solo legato alla sfera sentimentale bensì di necessità. Il calciomercato Milan è alla ricerca di un centrocampista e ci sono ben tre giocatori in lizza per aggiungere al reparto centrale del club lombardo.

I primi due militano in Serie A è sono Belahyane del Verona e Frendrup del Genoa, entrambi molto richiesti e dunque difficili da acquistare a giugno se non con un accordo magari trovato già a gennaio, in modo da bloccare l’arrivo.

Da non dimenticare la pista di calciomercato Milan che porta a Carney Chukwuemeka. Il centrocampista del Chelsea è ormai in orbita Milan da diverso tempo e ora più che mai potrebbe essere arrivato il momento dato che i londinesi lo hanno messo tra i cedibili.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHI AL POSTO DI THEO?

Altro argomento di tendenza del calciomercato Milan è quello di trovare un vice Theo Hernandez. In tutto ciò bisognerebbe anche aprire una parentesi sul futuro del francese poiché il rinnovo sta tardando ad arrivare, ma è un tema che i rossoneri affronteranno più avanti.

Adesso urge quantomeno un sostituto poiché Jimenez probabilmente verrà schierato in posizione più offensivo. Come ci sono tre alternative a centrocampo, ce ne saranno altrettante anche per quanto riguarda la difesa.

Due nomi di calciomercato Milan sono della stessa squadra ovvero Fabiano Parisi e Cristiano Biraghi, entrambi della Fiorentina. L’arrivo di Gosens ha chiuso la strada a tutti e due dunque almeno uno dovrà partire nella sessione invernale di calciomercato.

Biraghi a differenza di Parisi è in una situazione scomoda poiché il rapporto con la tifoseria, nonostante la fascia da capitano al braccio, è ai minimi termini. Su di lui però c’è l’ombra del Napoli, forte anche di Giuffredi cioè l’agente dei due calciatori nonché anche di molti calciatori partenopei.

Infine la pista Giuseppe Pezzella. L’esterno difensivo dell’Empoli è una dei profili che maggiormente sta convincendo in Toscana, un po’ come Ismajli che piace sia a Juventus che Inter. Appuntamento a gennaio per maggiori novità.