CALCIOMERCATO MILAN, UNO TRA BONDO E BELAHYANE PER IL CENTROCAMPO

Il ruolo di vice Fofana è scoperto dalla fine di agosto e il calciomercato Milan vorrebbe colmare questa lacuna già in questa sessione di gennaio così da consegnare a Fonseca una rosa già pronta in vista della seconda parte di stagione. I nomi più caldi sono due e sono quello di Warren Bondo del Monza e quello di Reda Belahyane dell’Hellas Verona che stanno stupendo in questo inizio di campionato e hanno attirato numerose attenzioni su di loro.

Il preferito tra i due sembra essere Bondo che ha più esperienza in Serie A e gli ottimi rapporti con il Monza potrebbero ridurre drasticamente la difficoltà di un’operazione simile da fare a gennaio. Per entrambi si parla di una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro soprattutto se prelevati nel calciomercato di gennaio e a titolo definitivo ma il Milan sembra poter fare fronte a questa spesa e continua a monitorare la situazione.

CALCIOMERCATO MILAN, TERRACCIANO POTREBBE PARTIRE GIÀ A GENNAIO

Oltre i numerosi casi spinosi da gestire già in questa sessione di mercato, il calciomercato Milan dovrà fare fronte anche ai malumori di Filippo Terracciano che ha reso note le sue difficoltà con Fonseca grazie alle parole del padre che è intervenuto in un’intervista per MilanNews.it. Il terzino italiano ha lamentato una posizione in campo che limita le sue potenzialità e il padre ha dichiarato come non abbia le caratteristiche giuste per sostituire Theo Hernandez nonostante la sua duttilità e applicazione che lo stanno portando spesso a giocare fuori ruolo. Inoltre, il padre di Terracciano ha spiegato come sia stato il calciatore stesso a decidere di rimanere a Milanello la scorsa estate spinto anche dalle rassicurazioni dei rossoneri che gli hanno promesso totale fiducia.

L’intervista prosegue e ci concede la notizia di calciomercato inaspettata con il padre di Terracciano che parla di interesse di diverse squadre sul cartellino del figlio con il Milan che ancora non ha dato notizie al calciatore ma la possibilità di vederlo lontano dai rossoneri potrebbe essere concreta già a gennaio.