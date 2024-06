Calciomercato Milan News/ In discesa le quotazioni di Zirkzee, si tiene d’occhio Kiwior (oggi 3 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI COMPLICA ZIRKZEE

Non è più una novità il fatto che il primo obiettivo del calciomercato Milan sia il centravanti che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud: il nome in cima alla lista è sempre quello di Joshua Zirkzee che, al netto degli 11 gol in Serie A che sono comunque tanti, si è messo in mostra come ottimo regista offensivo in grado di dare peso e sostanza al reparto del Bologna, portando i felsinei in Champions League e lasciando intendere di avere parecchi margini di miglioramento. Non è un caso che Zirkzee piaccia a tutti, ma non è tanto questo a complicare le cose in casa Milan: il problema è stato evidenziato dalla redazione di Sky Sport e riguarda il Bayern Monaco.

La società bavarese infatti ha in mano un diritto di riacquisto dell’attaccante olandese, a 40 milioni di euro: dunque il calciomercato Milan, secondo il giornalista Manuele Baiocchini, dovrebbe trattare con il Bayern e il costo dell’operazione, soprattutto elevato dalle varie commissioni da pagare, sarebbe particolarmente elevato. Dovendo sistemare anche altri ruoli – terzino destro, difensore centrale, un centrocampista di sostanza – il Milan non può forse permettersi di trattare per un prezzo superiore a certe valutazioni; in più, appunto, per Zirkzee c’è la fila e qualche altra squadra potrebbe piombare sull’olandese, le cui quotazioni rossonere sono dunque in discesa.

SI VALUTA KIWIOR

Un nome che invece il calciomercato Milan valuta, per così dire, in secondo piano è quello di Jakub Kiwior. Non la prima scelta perché in mezzo al campo il favorito è Youssouf Fofana, ma Kiwior negli ultimi anni ha dimostrato straordinaria duttilità perché sarebbe un difensore centrale che Thiago Motta, ai tempi dello Spezia, ha portato a giocare davanti alla difesa con ottime risposte, tanto che a gennaio 2023 il polacco è stato venduto all’Arsenal con una grande plusvalenza a favore del club ligure. A Londra Kiwior ha proseguito nella sua evoluzione tattica: spesso e volentieri Mikel Arteta lo ha utilizzato come terzino sinistro. Per questo motivo il classe 2000 può essere molto utile al Milan, che in un solo colpo si troverebbe in casa un giocatore in grado di coprire almeno tre ruoli; certo poi numericamente la rosa andrebbe comunque sistemata.

La sensazione però è che Kiwior non sia appunto in cima alla lista del calciomercato rossonero: la società lo sta valutando e del resto già qualche tempo fa lo aveva messo nel mirino, in prima battuta però si cercherà di chiudere operazioni legate ad altri nomi per poi eventualmente tornare su Kiwior, consapevoli comunque che il prezzo non sarà indifferente visto che un anno e mezzo fa l’Arsenal l’aveva pagato 25 milioni di euro (escludendo i bonus) allo Spezia.











