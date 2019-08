Calciomercato Milan News/ James Rodriguez alternativa a Correa (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan nelle ultime settimane è ruotato attorno al nome di Angel Correa. Il talento dell’Atletico Madrid sembrava a un passo dall’armata rossonera, ma alla fine non è arrivato rimanendo con un futuro incerto ai colchoneros. Frederic Massara intanto raffredda questo possibile acquisto, dichiarando a Sky Sport: “Questa è una suggestione alimentata molto dalla stampa e dalla voglia di fuochi d’artificio. Noi invece vogliamo fare degli acquisti funzionali e li abbiamo fatti. Siamo contenti del nostro organico visto che è completo per il campionato”. Il dubbio che rimane è se si tratti di vere supposizioni o di una strategia per cercare di convincere la squadra allenata da Diego Pablo Simeone ad abbassare il prezzo del cartellino del giocatore.

Calciomercato Milan News, ultime notizie: alternativa James Rodriguez

Le alternative sul correaper il Milan non mancano, se non arriverà Angel Correa è probabile che l’attenzione si sposterà su un altro calciatore di talento. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà pare addirittura che possa spuntare la clamorosa ipotesi James Rodriguez. Il colombiano in estate è tornato al Real Madrid dopo un anno in prestito al Bayern Monaco, ma per cambiare aria. Sembrava a un passo dal Napoli con la trattativa che però non si è mai concretizzata. ora la telenovela potrebbe arricchirsi con l’inserimento del Milan. A dire il vero, come ricorda MilanNews, il Real aveva bussato già alla porta dei rossoneri proponendo il calciatore alla fine di luglio e trovandosi la porta sbarrata davanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA