CALCIOMERCATO MILAN, KONÉ IN LISTA

Il calciomercato Milan non è ancora finita. L’hanno confermato Furlani e Ibrahimovic che hanno spiegato come i rossoneri siano alla ricerca di nuove pedine per chiudere definitivamente la sessione estiva nel migliore modo possibile.

Ma quali sono questi nomi che potrebbero ancora fare al caso del Milan? Uno su tutti è Koné, centrocampista del Borussia Mönchengladbach. Il giocatore, di nazionalità francese, ha preso parte anche ai Giochi Olimpici 2024, arrivando a mettersi al collo la medaglia d’argento.

Il calciatore è stato chiaro con la società, chiedendo ai bianconeri di Germania il trasferimento. Koné sento di non avere più niente da dare in Bundesliga e starebbe cercando una nuova squadra per il suo futuro. e chissà che non possa essere in Italia.

La Roma osserva, anche se al momento ha altre priorità e non appare davanti al Milan nella corsa a Koné. C’è però un dettaglio tutt’altro che trascurabile ovvero i posti in lista: i rossoneri, in poche parole, devono cedere per registrare un nuovo arrivato.

CALCIOMERCATO MILAN, POBEGA PIACE AL GENOA

Il calciomercato Milan si collega dunque alle cessioni. Per l’arrivo di Koné, come abbiamo già spiegato, ci vogliono tre uscite. Sappiamo bene come nel mercato di oggi sia complicato vendere, ma per i rossoneri non ci sono altre strade.

La situazione non sarebbe nemmeno così complicata. Il Milan avrebbe infatti tre esuberi a centrocampo che libererebbero in tutti i sensi spazio a Koné. Il primo è Adli, forse il più difficile, seguito da Bennacer (piace in Arabia) e Pobega.

Per quest’ultimo, ex giocatore di Spezia e Torino, le richieste sono molteplici. Il giocatore piace molto in Serie A, proprio perché ha dimostrato che in una squadra media può fare eccome la differenza, anno al Torino su tutti.

Per fare due nomi, il Bologna era la squadra che storicamente era interessata al giocatore mentre nelle ultime ore si è inerito anche il Genoa. Secondo il Secolo XIX, oltre a Miretti della Juventus, ci sarebbe anche Pobega del Milan.