Calciomercato Roma News/ Koné è il nuovo nome in entrata, Thuram difficile (24 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, FIN QUI UNA SOLA UFFICIALITÀ: SI INSITE PER THURAM!

Il calciomercato Roma si basa su due certezze: la permanenza di Daniele De Rossi e l’arrivo di Florent Ghisolfi al posto di Tiago Pinto. La priorità della società giallorossa era proprio quella di sistemare la società per poi passare sul campo, anche perché basti pensare che a metà gennaio la Roma aveva esonerato Mourinho e si ritrovava con le dimissioni di Pinto in programma per inizio febbraio.

Ora i tempi sono cambiati e soprattutto la situazione: la Roma è passata dal nono posto alla qualificazione in Europa League e ora ha bisogno di miglioramenti significativi se vuole tornare ad essere competitiva ai massimi livelli. Di nomi ne circolano tanti, ma da quando è arrivato Ghisolfi regna una sorta di tacito accordo sul lavoro sotto traccia.

Come racconta Il Romanista, la strategia comunicativa del silenzio non cambia sebbene a Trigoria sta prendendo forma il futuro della Roma. Ci sono cinque titolari nel mirino e fin qui l’unica e sola ufficialità è quella del riscatto di Angeliño che ha convinto molto durante il suo prestito dal Galatasaray. Intanto Ghisolfi continua a monitorare la situazione di Khephren Thuram che lui stesso ha portato al Nizza: su di lui c’è la Juventus in vantaggio spalleggiata dal papà che è juventino. De Rossi ci spera ma sa bene che in questo calciomercato la Roma dovrà abbassare le pretese.

CALCIOMERCATO ROMA, IDEA KONÉ. DUE ESTERNI VICINI ALL’ADDIO

Il calciomercato Roma aggiunge però un nuovo profilo sul taccuino di Ghisolfi. Arriva dall’Inghilterra e ha disputato l’ultima stagione al Watford, raccogliendo i complimenti dagli addetti ai lavori. Stiamo parlando di Ismael Koné, destinato a lasciare la Championship per il grande salto. Su di lui però c’è la concorrenza di Marsiglia e West Ham.

Capitolo cessione, ci sarà un doppio addio sulla fascia. È arrivata la conferma su Leonardo Spinazzola che non rimarrà alla Roma al termine del contratto e sarà libero di firmare per altre squadre, come per esempio il Napoli che con Conte potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Anche Rick Karsdorp potrebbe partite dato che è in uscita e spinge forte l’AEK Atene.

