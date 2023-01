CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao resta in bilico, via Jungdal e piace Gonzalez

Calciomercato Milan news, Leao tra futuro in rossonero e le big d’Europa

Il Milan ha un pensiero fisso in questo calciomercato di gennaio, ovvero blindare Rafael Leao. Attualmente sotto contratto con i rossoneri fino al giugno del 2024, l’attaccante portoghese ha attirato su di sè l’attenzione di tantissime importanti società europee e, secondo quanto rivelato da La Repubblica, di recente a questo elenco si sarebbe aggiunto pure il Newcastle, club che può vantare un’ampia disponibilità economica.

Dovendo ancora pagare la causa persa con lo Sporting di Lisbona essendosi liberato in maniera non del tutto corretta dai biancoverdi per passare al Lille, Leao sta riflettendo su quale sia la scelta migliore da attuare considerando appunto anche la necessità di dover versare una somma consistente alla sua vecchia squadra. Maldini e Massara stanno lavorando per convincere il giocatore a rimanere con un rinnovo da 7 milioni di euro all’anno, cifra gradita a Leao che non vorrebbe lasciare il Milan nell’immediato.

Calciomercato Milan news, anche Tonali si tiene Leao

Anche i compagni al Milan di Leao sembrano convinti nel voler continuare a giocare con lui anche oltre le prossime sessioni di calciomercato. Intervistato da DAZN a margine dell’ultimo impegno in campionato, pure Sandro Tonali ha parlato del portoghese spiegando: “Leao è sempre stato al centro del nostro progetto, un nostro compagno senza mai pensare al mercato. Rafa è un giocatore del Milan e vuole restare con noi, non dobbiamo fare altro che tenercelo stretto e averlo con noi.”

Nel frattempo il Milan rimane attento anche ad altre operazioni in questi giorni di calciomercato. In uscita ci sarebbe infatti il portiere Andreas Jungdal, classe 2002 che dovrebbe andare a giocare in prestito agli austriaci dell’Altach guidato da mister Miro Klose. Stando a Calciomercato.com poi al Milan sarebbe stato proposto Evanilson, attaccante di proprietà del Porto ed infine a centrocampo piace un altro 2002 come Joan Gonzalez, ragazzo in grado di distinguersi a Lecce, che lo valuta 10 milioni di euro, dopo esser stato scaricato dal Barcellona.

