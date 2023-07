Calciomercato Milan News/ Loftus-Cheek è rossonero. Per Pulisic c’è ancora distanza (sabato 1 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PULISIC HA DETTO SI

Il calciomercato Milan si muove a grandi passi per regalare a Stefano Pioli una rosa all’altezza della situazione. Il primo tassello per i rossoneri è Ruben Loftus-Cheek, ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. L’inglese, preso dal Chelsea a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 2027 come comunicato dal club rossonero.

Il prossimo obiettivo è Christian Pulisic. I rossoneri hanno trovato l'accordo con il calciatore (circa 4 milioni di Euro a stagione) ma non ancora quello con il Chelsea che chiede 25 milioni di Euro. Il giocatore ha accettato la corte dei rossoneri, che ora devono trovare la quadra con il club di Boelhy. Lo statunitense è in scadenza nel 2024, non ha ricevuto alcuna offerta di rinnovo e fa parte delle numerosissime cessioni previste dal nuovo corso dei Blues.

MUSAH NON È SOLO UN’IDEA

Yunus Musah non è solamente un'idea per il calciomercato del Milan. I rossoneri stanno cercando di chiudere con il Valencia per il centrocampista statunitense con passaporto italiano. Il centrocampista classe 2002 è un profilo che piace moltissimo al Milan che, in attesa di trovare la quadra con gli spagnoli, ha strappato il sì al giocatore sulla base di 2 milioni di euro netti a stagione. Ora, però, viene il difficile della trattativa, perché il Valencia valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni di Euro, mentre Furlani non si è spinto fin qui oltre quota 20 milioni. Due, però, i dettagli che fanno pensare che l'affare possa andare in porto piuttosto rapidamente: la volontà del centrocampista statunitense, ovviamente fondamentale, e la necessità degli spagnoli di fare cassa al più presto.

