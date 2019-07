Calciomercato Milan News/ Lovren e Praet sempre nel mirino! (ultime notizie)

Il Milan sul calciomercato potrebbe regalare ulteriori colpi di scena dopo l’acquisto di Theo Hernandez. Sono due ora i ragazzi nel mirino, pronti ad arrivare a cifre ragionevoli e in grado di dare un cambio di passo alla squadra di Marco Giampaolo. In mezzo al campo c’è un calciatore che questi conosce benissimo, visto che lo ha avuto alla Sampdoria, Denis Praet. Secondo Tuttosport l’interesse sarebbe concreto, anche se tutto ruoterebbe attorno alle richieste e alle modalità sulla base delle quali vorrà lavorare la squadra ligure. Per quanto riguarda invece il forte centrale Lovren, nei progetti nuovo compagno di reparto di Alessio Romagnoli, arriverà ma solo a determinate condizioni. Si tratta di una primissima scelta per il club rossonero, che valuta con attenzione le richieste del Liverpool. I Reds, freschi vincitori della Champions League, non hanno di certo bisogno di svendere e aspetteranno per un’eventuale cessione.

Calciomercato Milan News, 3 colpi in uscita (ultime notizie)

Per il Milan è caldissimo anche il calciomercato in uscita, con quattro giocatori pronti a partire con la valigia in mano. Secondo Tuttosport Atalanta e Zenit San Pietroburgo starebbero valutando la situazione che ruota attorno a Diego Laxalt. Il terzino uruguaiano potrebbe essere ceduto dopo l’arrivo di Theo Hernandez dal Real Madrid, che ricopre lo stesso ruolo in campo. I rossoneri per lasciarlo partire chiedono una cifra molto vicina ai quindici milioni di euro. Sempre secondo il quotidiano piemontese ci sarebbe il Crystal Palace su Fabio Borini, con il Bordeaux pronto a tirarsi fuori dopo aver sentito le richieste economiche del ragazzo. Valencia e Villarreal sognano Samu Castillejo, Tuttosport segnala come i rossoneri sarebbero pronti a cedere il calciatore ma solo

