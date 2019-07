Calciomercato Milan News/ Maldini blinda Donnarumma, Veretout vicino (ultime notizie)

Il nome di Gigio Donnarumma è destinato a tornare di moda a ogni sessione di calciomercato per il Milan. Il portiere infatti sembra, ancora una volta, destinato a lasciare la squadra rossonera. Su di lui c’è il solito Paris Saint German, pronto a offrire Areola più soldi, e anche la Juventus, che potrebbe decidere di cedere Szczesny e di affiancarlo a Gigi Buffon tornato dopo un anno proprio a Parigi. Paolo Maldini però ha specificato come non ci sia la volontà del club a cedere il giovane ragazzo. Peppe Di Stefano, esperto di fatti sul Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, specificando: “Secondo me Paolo Maldini su Gigio Donnarumma è stato molto chiaro. Il Milan ha due obiettivi e cioè quello di abbassare il tento stipendi e Donnarumma è quello che prende di più. Si vuole poi provare a introitare qualcosa dalle cessioni. Si può cedere Donnarumma oppure andare a vendere diversi giocatori come Kessiè e Rodriguez per raggiungere la cifra necessaria”.

Calciomercato Milan News, Veretout si avvicina Praet si allontana

Continuano le grandi manovre del Milan sul calciomercato dei centrocampisti. Se Denis Praet sembra allontanarsi definitivamente, dall’altra parte invece Jordan Veretout si avvicina a passi da gigante. Il centrocampista della Sampdoria è un vero e proprio pupillo di Marco Giampaolo che lo ha avuto a disposizione nella scorsa stagione. Secondo Sky Sport però pare che su di lui ci sia il forte pressing del Valencia, molto più avanti di quanto si possa pensare nella trattativa. Dall’altra parte il calciatore della Fiorentina sembra ormai a un passo dal lasciare la Toscana. Ieri non si è visto nemmeno in palestra e il suo futuro è pronto a tingersi di rossonero. L’esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedullà ha specificato che la Roma sia interessata, ma come il club meneghino sia pronto a salire a 20 milioni di euro per acquistare il calciatore.

