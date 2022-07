CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Maldini e Massara rinnovano, ora gli altri acquisti

Calciomercato Milan news, Maldini e Massara rinnovano

Il calciomercato del Milan sta per decollare ufficialmente per questa sessione di calciomercato estivo da poco iniziato in maniera formale. Nella tarda serata di ieri i vertici del club rossonero hanno definito il prolungamento del contratto di due dirigenti molto importanti come Paolo Maldini e Daniele Massara. Lo stesso ex difensore ha confermato la voce ai giornalisti all’uscita dalla sede della società affermando “Accordo? All’ultimo ma è arrivato. Sì sono contento, forse non si vede ma lo sono.” I due hanno così allungato il loro rapporto con il Milan fino al 2024.

Raggiunta l’intesa fra le parti, adesso i lombardi potranno dedicarsi agli acquisti per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli per la prossima stagione. L’obiettivo è senza dubbio quello di riconfermarsi ad alti livelli in Italia dopo il successo ottenuto lo scorso anno ma anche con la voglia di far bene anche in Europa ritrovando quella brillantezza che aveva contraddistinto i rossoneri in passato proprio in Champions League.

Il Milan vuole aggiudicarsi nuovi elementi in due zone del campo per rafforzare l’organico attraverso il calciomercato estivo. Salutato Alessio Romagnoli, rimasto ufficialmente svincolato dopo il mancato accordo con i milanesi, al tecnico Pioli servirebbe certamente un difensore ed i nomi più caldi in questo senso rimangono quelli di Abdou Diallo di proprietà del Paris Saint-Germain e di Piero Hincapié del Bayer Leverkusen.

Le difficoltà tuttavia non mancano nel raggiungere questi calciatori e lo stesso discorso potrebbe valere pure per il trequartista dove in questo caso si parlerebbe di un’altra corsa a due tra il ventinovenne marocchino Hakim Ziyech del Chelsea ed il ventisettenne Domenico Berardi, giocatore del Sassuolo accostato al Milan anche negli scorsi anni.

