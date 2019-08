Calciomercato Milan News/ Mendes porta a Milano Bruno Fernandes (ultime notizie)

Il Milan potrebbe improvvisamente mettere a segno un colpo importante di calciomercato. Secondo quanto riportato da Luca Paganini, di Rai Sport, pare infatti che Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona sia più di un’idea. Su Twitter il giornalista scrive: “Jorge Mendes sta lavorando per portare Bruno Fernandes al Milan”. L’unica però condizione necessaria per questo affare è la partenza di Suso. Il classe 1994 conosce benissimo il nostro campionato visto che ha giocato con Novara, Udinese e Sampdoria. Con la maglia della squadra blucerchiata ha giocato agli ordini di Marco Giampaolo che lo conosce molto bene e che sarebbe veramente felice di riaverlo a disposizione.

Calciomercato Milan News, la viola vuole Suso

La Fiorentina sul calciomercato potrebbe molto presto bussare alla porta del Milan per rinforzare il reparto offensivo. La sensazione è che Commisso voglia fare veramente sul serio, pronto ad aprire il portafoglio per portare in Toscana calciatori di assoluto livello. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo portale pare che la viola sia pronta a chiedere alla squadra rossonera il cartellino di Suso. Lo spagnolo sembra deciso a cambiare aria e con la maglia della Fiorentina potrebbe diventare un vero leader. Nonostante questo la voglia di puntare a palcoscenici più prestigiosi potrebbe bloccare improvvisamente la trattativa.

