Calciomercato Milan News/ Monaco, no a Pellegri per André Silva (ultime notizie)

Il Milan lavora sul calciomercato per cercare una destinazione ad André Silva, dopo che diverse possibilità sono saltate. L’attaccante portoghese non ha più l’appeal di qualche anno fa, ma rimane comunque un giocatore di assoluto valore. L’ultimo club a cui è stato accostato è il Monaco, con i rossoneri che vorrebbero mettere nell’affare il cartellino di Pietro Pellegri. Il giovane talento è arrivato da tempo al Monaco, senza riuscire ad imporsi come aveva fatto al Genoa, ma la società ci crede molto e lo considera incedibile come riporta Calciomercato.com. Staremo a vedere se si riuscirà a trovare una risoluzione per una situazione davvero molto complicata.

Calciomercato Milan News: Kessie può partire, ma servono 35 milioni di euro

Il calciomercato in uscita del Milan è sempre molto attivo con diverse offerte che arrivano da Spagna e Inghilterra. Tra i calciatori che potrebbero partire c’è Franck Kessie che con Marco Giampaolo non sembra essere più al centro del progetto. Secondo quanto riportato da Libero pare che i rossoneri abbiano fissato il prezzo del cartellino attorno ai 35 milioni di euro più bonus. Al momento però l’offerta più alta sembra essere attorno ai 28, cifra per la quale la società meneghina non sembra disposta nemmeno a trattare. Il calciatore ivoriano comunque potrebbe anche rimanere.

