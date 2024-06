CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Moncada si muove per Rabiot, De Ketelaere è una spina (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RABIOT STUZZICA!

Il calciomercato del Milan è già stato scosso negli ultimi giorni da una notizia che avrebbe del clamoroso, un possibile passaggio in rossonero di Adrien Rabiot dalla Juventus, sfruttando il fatto che il centrocampista francese non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con il club bianconero. La situazione sta facendo registrare ulteriori sviluppi visto che il Corriere dello Sport ha riportato di un incontro tra Geoffrey Moncada, direttore tecnico rossonero, e la madre-manager del giocatore.

Un primo faccia a faccia che potrebbe dunque muovere le acque in maniera sorprendente: Rabiot è un elemento che stuzzica sicuramente la fantasia di Paulo Fonseca, Moncada non ha perso tempo per per prendere informazioni sui costi dell’operazione e capire il grado di fattibilità dell’affare (anche per virare su altri obiettivi in caso di responso negativo). Rabiot potrebbe non accettare l’offerta della Juventus per il rinnovo, così il Milan avrebbe via libera e nei prossimi giorni il francese scioglierà le riserve facendo capire se vorrà proseguire la sua avventura in Serie A.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DE KETELAERE QUESTIONE CHE SCOTTA

Il calciomercato del Milan potrà comprendere i suoi margini di manovra anche sulla base della gestione di alcuni esuberi. Fa specie chiamare così Charles De Ketelaere: non solo perché il belga era stato l’acquisto più oneroso nell’ultimo mercato portato avanti dal duo Massara-Maldini, ma anche perché è stato grande protagonista nella stagione dell’Atalanta culminata nel trionfo in Europa League dei bergamaschi. Il Milan conta sul riscatto del giocatore da parte dell’Atalanta, ma…

Come si dice in gergo, c’è sempre un ma visto che gli orobici dovrebbero versare nelle casse nerazzurrre 22 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo: una cifra sulla quale il Milan fa affidamento per movimentare il mercato in entrata, ma l’Atalanta sarebbe intenzionata a chiedere uno sconto sulla cifra pattuita. Una questione che rischia di trasformarsi in una spina nel fianco per il Milan, limitando l’azione di Moncada & Co. sul calciomercato, per questo il Milan rossonero ha concesso una proroga, non volendo però discutere una cifra diversa da quella già stabilita per il riscatto di De Ketelaere.

