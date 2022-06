Calciomercato Milan news/ Muro Roma per Zaniolo, il futuro di Romagnoli…

Calciomercato Milan news: Zaniolo, la Roma fa muro

Il calciomercato del Milan si accende con vari nomi, su tutti quello di Nicolò Zaniolo. Le notizie su un possibile trasferimento del giocatore giallorosso all’ombra della Madonnina sono state varie in questi primi giorni dopo il termine del campionato. Il trequartista della Roma sarebbe felice della corte del Diavolo ma ci sarebbe un ostacolo non da poco al trasferimento: le richieste del club giallorosso. La squadra capitolina spara infatti alto per il cartellino del giocatore: la richiesta è circa di 40 milioni di euro. A gradire particolarmente il profilo di Zaniolo è il tecnico Pioli ma non solamente. Il giocatore piace molto anche a Maldini.

Il calciomercato del Milan si muove sia in entrata che in uscita. Tra i nodi da sciogliere c’è quello legato al futuro di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con la società rossonera il 30 giugno. Come rivelano le news, il difensore sembra essere sempre più lontano da Milanello, dopo sette stagioni. Il tutto è stato coronato dalla vittoria del campionato di quest’anno: potrebbe essere lo scenario perfetto per un addio. Secondo il Messaggero, sulle tracce di Romagnoli, che dovrebbe liberarsi appunto a zero salvo clamorosi colpi di scena, ci sarebbe sempre la Lazio.

Il giocatore è da sempre tifoso della squadra biancoceleste e potrebbe coronare il sogno di vestire la maglia per la quale tifava da bambino. In particolare sarebbe stato proprio Sarri, fresco di rinnovo, a chiedere il giocatore. Attenzione agli inserimenti di Fiorentina e Valencia.

