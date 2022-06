CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo nuovo obiettivo, Botman, c’è il piano B

Calciomercato Milan news, si punta su Zaniolo

Calciomercato Milan: l’arrivo di Red Bird al comando della proprietà rossonera ha portato sicuramente nuova linfa anche sul mercato, con il club che sta lavorando per rinforzare in maniera importante una squadra che il lavoro di Stefano Pioli ha già spinto fino allo Scudetto.

Il nome caldo delle ultime ore è quello di Nicolò Zaniolo, in scadenza nel 2023 ma ora pronto ad ascoltare offerte che potrebbero interessare anche alla Roma, che vuole evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Zaniolo farebbe al caso di Pioli e il Milan sembra pronto a offrire ai giallorossi circa 20 milioni di euro più il cartellino di Saelemaekers. Una prima offerta di calciomercato del Milan che sarebbe stata ritenuta insufficiente dalla Roma, soprattutto perché il club capitolino sarebbe in cerca di un’offerta interamente composta da cash per rinunciare al suo gioiello, anche se le pretese economiche, in caso di mancato rinnovo del contratto, dovranno comunque essere abbassate dalla Roma.

Calciomercato Milan news, l’alternativa a Botman

In attesa di sapere se Alessio Romagnoli andrà via a parametro zero, il calciomercato del Milan ruota anche attorno alla difesa e alla necessità di puntellare la retroguardia. Il difensore svedese del Lille, Sven Botman, sembra il nome giusto per i rossoneri e da tempo il club sta seguendo il profilo: con gli agenti di Botman c’è già un’intesa di base per un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2027, da 3 milioni di euro netti a stagione. Quella francese però è una bottega particolarmente cara, il Lille chiede circa 35 milioni di euro per il suo gioiello e in più negli ultimi giorni è spuntata la concorrenza del Newcastle guidato dal ricchissimo fondo saudita. I rossoneri stanno comunque provando a cautelarsi con una possibile alternativa che potrebbe essere rappresentata da Pau Torres, centrale di piede sinistro classe 1997 del Villarreal, che avrebbe un costo leggermente inferiore a Botman ma un’esperienza internazionale molto più ampia.

