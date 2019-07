Calciomercato Milan News/ Nel mirino Khedira e Matuidi della Juve (ultime notizie)

Il Milan potrebbe decidere di fare la spesa per il sul calciomercato nel salotto della Juventus. Il club vuole rilanciarsi, ma i noti problemi finanziari hanno di fatto bloccato la possibilità di esborsi economici nel mercato. Secondo Calciomercato.com la dirigenza meneghina avrebbe messo gli occhi su Sami Khedira e Blaise Matuidi in esubero nella Juventus. I due calciatori sono in grado di dare peso specifico e qualità al centrocampo della squadra dove giocano. La Juventus, come capitato in passato, per rispetto dei suoi professionisti ha deciso spesso di lasciarli partire a parametro zero per avere maggiore possibilità di successo nelle trattative che li riguardano. Attenzione però a quello che può accadere nelle prossime ore con il Milan pronto al sensazionale doppio colpo di calciomercato.

Calciomercato Milan news, Halilovic torna per ripartire

Alen Halilovic è uno dei nomi più chiacchierati per questa sessione estiva di calciomercato del Milan. Il ragazzo era arrivato in punta di piedi, dimostrando grande voglia ma fin da subito di mettersi in evidenza. Lo staff e l’allenatore però non hanno puntato su di lui, lasciandolo praticamente sempre fuori. Da qui la decisione del prestito allo Standard Liegi dove si sperava qualcosa di meglio per Alen che anche lì ha fatto fatica a trovare continuità. Tornerà dunque al Milan visto che il club belga ha deciso di non effettuare il diritto di riscatto. La società rossonera a quel punto si troverà in difficoltà per quanto riguarda la possibile nuova collocazione. Sono comunque diverse le società italiane che non hanno negato la voglia di vederlo giocare e che potrebbero dargli una maglia da titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA