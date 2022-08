CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ No al Chelsea per Leao, Massaro: “Stanno valutando…”

Calciomercato Milan news, respinto l’assalto del Chelsea per Leao

Il Milan, così come diverse società, deve guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi calciatori e questa sessione di calciomercato estivo non fa eccezione. Nelle ultime ore si è infatti registrato un nuovo tentativo da parte del Chelsea per provare a mettere le mani su Rafael Leao, sotto contratto fino al giugno del 2024 e per il quale non è più valida la clausola rescissoria da 120 milioni di euro pattuitai in precedenza poichè ormai scaduta.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Paquetà verso il Newcastle e Chelsea su Rafael Leao

Secondo le indiscrezioni più recenti, Massara e Maldini avrebbero respinto questo assalto ritenendo il portoghese incedibile e fondamentale per il progetto milanista nell’immediato futuro. Il rinnovo del ventitreenne è ancora tutto da definire ma quel che è certo è che il Milan continuerà a puntare su di lui il più a lungo possibile come dimostra anche la proposta respinta al mittente da parte di Jorge Mendes che aveva suggerito Cristiano Ronaldo ai rossoneri per poter sopperire alla partenza di Leao.

Onana al Milan?/ Calciomercato news, oggi l'incontro decisivo con il Bordeaux

Calciomercato Milan news, le parole di Massaro ai sorteggi di Champions

In occasione dei sorteggi di Champions League tenutisi ieri sera a Istanbul, il dirigente Daniele Massaro ha commentato le mosse di calciomercato del Milan per questa parte finale della sessione di trattative. Il rossonero ha spiegato: “Non mi riguarda il mercato, ci sono Maldini e Massara che stanno valutando. Per tornare protagonisti però il Milan ha bisogno dei giocatori migliori che sono cresciuti facendo la differenza.” Nel frattempo i lombardi lavorano al rinnovo di Sandro Tonali, per il quale sempre ieri sera l’agente Beppe Riso avrebbe incontrato i rappresentanti milanisti così da discutere l’adeguamento di stipendio ed il prolungamento fino al 2027.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Abbandonato Raphael Onyedika, in corsa resta Aster Vranckx

© RIPRODUZIONE RISERVATA