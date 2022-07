CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Non solo Ziyech, avanti anche per De Ketelaere

Calciomercato Milan news, non solo Ziyech sulla trequarti

Il Milan ha cominciato il ritiro precampionato nella giornata di ieri ed i suoi dirigenti si stanno attivando in questo inizio di calciomercato così da consegnare rinforzi utili al tecnico Stefano Pioli. Nelle scorse ore è emerso in maniera ben evidente quanto i rossoneri stiano cercando di completare l’organico sulla trequarti ed il nome più gettonato in questo senso pare essere quello di Hakim Ziyech, ventinovenne in uscita dal Chelsea.

Il marocchino non sarebbe convinto del suo impiego agli ordini di mister Tuchel e starebbe valutando di trasferirsi altrove con il Milan pronto a cogliere quest’occasione. Al momento il problema principale parrebbe essere rappresentato dall’elevato ingaggio del calciatore, ben 6 milioni di euro, ed i lombardi sperano in un contributo del Chelsea in caso di prestito oneroso ma non è da escludere che si possa trovare un’altra soluzione in questi giorni.

Calciomercato Milan news, accelerata per De Ketelaere

Quello di Ziyech non è però il solo profilo su cui il Milan vorrebbe mettere le mani in questa finestra di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero infatti intensificando i contatti con il Bruges per trattare Charles De Ketelaere, sotto contratto fino al giugno del 2024. Il ventunenne belga viene monitorato con grande attenzione da Maldini e Massara che avrebbero già presentato un’offerta da 20 milioni di euro per il suo cartellino nonostante una richiesta di 30/35 milioni. Il calciatore accetterebbe di buon grado il trasferimento a Milano dove potrebbe guadagnare due milioni di euro all’anno.

