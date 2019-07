Calciomercato Milan news/ Nuova offerta per Veretout: i dettagli (ultime notizie)

Il calciomercato Milan prosegue all’insegna dei colpi a centrocampo. Il club rossonero, dopo essersi assicurato già Krunic e Bennacer, punta ora ad un altro giocatore di maggiore esperienza e nel contempo dotato di grandi qualità. In cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Boban, approvata ovviamente dal tecnico Giampaolo, vi è Veretout, francese di proprietà della Fiorentina. Il giocatore sembrerebbe destinato a lasciare l’Artemio Franchi di Firenze per il definitivo salto di qualità, e potrebbe appunto approdare nella San Siro rossonera. Stando a quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, l’ultima proposta fatta recapitare al club gigliato dalla società di via Aldo Rossi è pari ad una parte in contanti con l’aggiunta di una contropartita tecnica. Il Milan, rispetto alla precedente proposta, ha alzato la parte cash, da 13 a 15 milioni di euro, mentre il cartellino offerto è quello di Lucas Biglia, che pare sia uno degli obiettivi del tecnico della Viola, Vincenzo Montella.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NUOVA OFFERTA PER VERETOUT

Il Diavolo ha fatto la sua parte, alzando la posta in gioco e dimostrando interesse concreto nel chiudere l’operazione, ma la Fiorentina ha sempre in mente la sua richiesta, 25 milioni di euro cash senza contropartite tecniche, e da lì non si schioda. E’ anche vero, però, che l’Aeroplanino ha bisogno di un regista di qualità che sappia far girare il reparto di mezzo, ma l’ingaggio di Lucas Biglia è troppo alto per le casse della Fiorentina, di conseguenza, se l’ex Lazio e Anderlecht volesse giocare nel capoluogo toscano dovrà necessariamente ridursi lo stipendio. Alla luce di queste novità le altre big interessate a Veretout sono tornate a farsi avanti, a cominciare dal Napoli, forse il primo top club italiano che ha mostrato interesse per il ragazzo, nonché la Roma. Per quanto riguarda i campani la proposta è quella di uno scambio alla pari con Ounas, valutato 25 milioni di euro. La Roma vorrebbe invece offrire una parte cash con l’aggiunta di una contropartita, leggasi Defrel, già proposto nell’affare con il Cagliari targato Barella.

