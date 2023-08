Calciomercato Milan News/ Nuova punta se parte Colombo? Garlando avvisa: “Serve un 9 di scorta” (12 agosto)

Calciomercato Milan, news 12 agosto: Colombo vice di Giroud, ma se dovesse partire i rossoneri dovranno trovare un sostituto

Il calciomercato del Milan continua ad essere piuttosto frizzante, quando manca solo una settimana all’inizio del campionato. Dopo aver definito la cessione di Junior Messias, il Milan e il Genoa continuano a tenere caldi i contatti, perché c’è un’altra operazione che potrebbe sbocciare da un momento all’altro. Il Genoa di Gilardino, infatti, sta seguendo da tempo Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 rossonero che ad oggi rappresenta l’unica riserva naturale di Olivier Giroud.

Sulle tracce dell’attaccante c’è anche il Cagliari di Ranieri, che lo vorrebbe portare in Sardegna per rimpolpare il reparto offensivo isolano ed imprimere al suo attacco un po’ di freschezza. Ad ogni modo, se il Milan dovesse aprire alla cessione di Colombo, la dirigenza di via Aldo Rossi dovrà muoversi con decisione verso un altro obiettivo in attacco. Le idee non mancano in società, ma per il momento le bocche restano cucite sul nome dell’eventuale sostituto.

Calciomercato Milan, ultime news 12 agosto: manca una punta di riserva? Per Garlando “Colombo non basta, un club come il Milan…”

Il giornalista sportivo Luigi Garlando, a proposito del calciomercato del Milan, in un articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in merito al discorso centravanti e al possibile addio di Lorenzo Colombo. Oltre ad esprimere qualche dubbio sull’attuale composizione offensiva, Garlando ritiene che il Milan dovrebbe intervenire a prescindere per rinforzare il reparto di attacco.

“Colombo non basta”, ha infatti sentenziato il giornalista, spiegando che il Milan dovrebbe provare ad alzare ulteriormente il livello. “Un club del livello e delle ambizioni del Milan deve avere un 9 di scorta solido e completo, del valore di quelli che hanno ballato sul mercato: Scamacca, Lukaku, Taremi… e non di meno”, le sue parole.

