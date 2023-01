CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Occasione Trossard, cosa manca per il rinnovo di Leao

Calciomercato Milan news, Trossard potrebbe lasciare il Brighton

Il Milan non dovrebbe effettuare grandi movimenti di calciomercato sia in entrata che in uscita in questa sessione invernale di calciomercato come anche spiegato recentemente da Paolo Maldini a margine della sfida persa in Coppa Italia contro il Torino. Tuttavia, i rossoneri sono sempre attenti ad eventuali affari da cogliere al volo ed in questo senso si collocherebbe la possibilità di accaparrarsi Leandro Trossard, sotto contratto con il Brighton fino al giugno del 2024.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il tecnico De Zerbi ha spiegato il motivo dell’esclusione del giocatore spiegando: “Voglio solo giocatori che lavorano duro e diano il 100% per la squadra. Ha lasciato la sessione d’allenamento senza dirmi nulla. E non va bene. Gli ho parlato e gli ho spiegato che non gradisco questo atteggiamento”. Il ventottenne belga potrebbe essere utile per il modulo di mister Pioli sebbene sulle sue tracce si registri la presenza di altri grandi club come il Tottenham, l’Arsenal ed il Chelsea.

Il nodo principale da sciogliere in questa finestra invernale di calciomercato per il Milan riguarda il rinnovo del contratto di Rafael Leao. Attualmente legato ai rossoneri fino al 30 giugno del 2024, Maldini e soci vorrebbero scongiurare la possibilità di perdere il portoghese nel prossimo futuro prolungando il rapporto con il giocatore fino al 2027 ed offrendogli un adeguamento di stipendio toccando i 7,7 milioni di euro all’anno. Secondo le indiscrezioni più recenti, i lombardi attendono di discutere delle commissioni degli agenti, della durata effettiva del contratto e della clausola rescissoria da fissare con il procuratore Ted Dimvula.

Calciomercato Milan news, Adli e Bakayoko potrebbero salutare

Chi invece potrebbe salutare il Milan in questi giorni di calciomercato è ad esempio Tiémoué Bakayoko: stando a quanto rivelato dal London Evening Standard, il centrocampista potrebbe presto interrompere il prestito in rossonero a causa della volontà del Chelsea di risolverne il contratto. Un altro elemento che potrebbe però partire a titolo temporaneo è Yacine Adli, stimato da mister Pioli a parole ma tenuto in panchina anche in Coppa Italia.











