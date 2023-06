Calciomercato Milan News/ Occhi sul centrocampo: nel mirino Sangaré e Florentino Luis (26 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SANGARÉ NEL MIRINO

Il calciomercato Milan sembra in questo momento orientato all’acquisto di centrocampisti. Chiuso l’affare Daichi Kamada, con Arda Guler sempre sullo sfondo, ci sono altri nomi sul taccuino della società rossonera che deve anche fare i conti con l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, e con strategie che di conseguenza potrebbero essere cambiate. Ieri abbiamo parlato di Tijjani Reijnders, che gioca nell’Az Alkmaar; il calciomercato Milan guarda al campionato olandese anche per quanto riguarda Ibrahim Sangaré, che è un profilo diverso perché è più che altro un calciatore che staziona davanti alla difesa, grande fisico (191 centimetri) e ordine.

In stagione ha 45 partite e 8 gol, 5 dei quali in Eredivisie; è un classe ’97 cresciuto nel Tolosa, che gioca nel Psv Eindhoven da tre stagioni. Il problema per Sangaré sarebbe il prezzo del cartellino, innanzitutto, perché la valutazione è di circa 35 milioni di euro; in più c’è lo status di extracomunitario, perché Sangaré è della Costa d’Avorio e dunque il Milan dovrebbe ragionare con attenzione sulla cosa, perché come noto gli slot per i calciatori fuori dall’Unione Europea sono limitati. Diciamo allora che il nome del centrocampista del Psv Eindhoven rimane sullo sfondo, anche se certamente interessa la società rossonera; vedremo poi se nelle prossime settimane arriverà un’accelerata per lui, come noto il Milan sta anche operando un progetto di smaltimento della rosa e qualcuno potrebbe anche partire per lasciare spazio all’ivoriano, a parte ovviamente Sandro Tonali…

OCCHI ANCHE SU FLORENTINO LUIS

Un profilo decisamente diverso, ma sempre per il centrocampo, il calciomercato Milan lo osserva in Florentino Ibrain Morris Luis: conosciuto semplicemente come Florentino Luis, o Florentino, ha due anni meno di Sangaré e gioca nel Benfica. Soprattutto, ha uno status di comunitario perché, pur essendo nato in Angola, è poi cresciuto in Portogallo e ha scelto la nazionale lusitana (deve ancora esordire in quella maggiore). Ha giocato sempre nel Benfica, a parte due stagioni in prestito con Monaco e Getafe e dunque uscendo dal Portogallo; nel 2022-2023 ha disputato 54 partite senza mai segnare (3 assist). Anche lui è un mediano, dunque almeno come ruolo siamo in “zona” Sangaré; dopo Kamada infatti il Milan vuole puntellare l’interdizione.

Florentino Luis è meno imponente di Sangaré ma comunque sa aiutarsi con il fisico, e ha maturato una bella esperienza internazionale: non va dimenticato che il Benfica ha raggiunto i quarti di Champions League e lui è sempre stato titolare nella campagna internazionale della sua squadra. Rispetto a Sangaré, il portoghese ha un altro vantaggio: il prezzo, perché il suo cartellino ha un valore di 20 milioni di euro e anche un’eventuale asta tra vari club non dovrebbe alzarlo più di tanto. Insomma: per il momento pare che Florentino Luis possa essere un affare di calciomercato “migliore” rispetto a quello di Sangaré, e per vari fattori. Tuttavia, non sempre le logiche delle operazioni sono nette e dunque vedremo cosa succederà nei prossimi giorni…











