CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Oggi Thiaw firma e ora si va su Vranckx, sfumato Onyedika

Il Milan sta completando l’organico in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I rossoneri hanno infatti chiuso con lo Schalke 04 per l’acquisto di Malick Thiaw, centrale tedesco classe 2001 chiamato a sopperire, per il momento almeno sul piano numerico, anche all’addio del capitano Alessio Romagnoli, accasatosi alla Lazio a parametro zero. Il ventunenne arriva dalla Germania per sei milioni di euro e dopo esser già arrivato a Milano, oggi effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare un contratto quinquennale.

I dirigenti Massara e Maldini vorrebbero poi combinare ancora qualcosa per quanto concerne il centrocampo dove Bakayoko rimane in partenza anticipando quindi la fine del prestito biennale pattuito con il Chelsea fino al giugno del 2023. Sulle tracce del francese si registra la presenza del Monza e nel mirino ci sarebbe Aster Vranckx del Wolfsburg per il quale si sta battagliando sul mercato con l’Atalanta che si sarebbe già mossa in anticipo rispetto ai milanesi per aggiudicarselo.

In questa finestra di calciomercato estivo che sta per giungere al termine al Milan sono stati come sempre accostati diversi calciatori che però non sono mai arrivati in Lombardia ed il loro futuro appare sempre più lontano dall’Italia. A centrocampo Raphael Onyedika è infatti passato dal Midtjylland, che chiedeva troppo secondo i rossoneri, al Club Brugge mentre Hakim Ziyech, a lungo seguito prima di prendere De Ketelaere dal Bruges, starebbe per salutare il Chelsea e tornare all’Ajax.

