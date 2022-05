Calciomercato Milan news/ Origi fino al 2026, piace Broja (ultime notizie)

A pochi passi dallo scudetto, il Milan non perde di vista la programmazione. Nel mezzo delle trattative per il possibile cambio di proprietà, con l’interesse di RedBird, la dirigenza rossonera è attiva sul calciomercato e ha già messo a punto un affare: è fatta per l’acquisto a costo zero di Divock Origi dal Liverpool. L’attaccante belga firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro annui più bonus. Le visite mediche sono in programma dopo il 28 maggio, data della finale di Champions tra Reds e Real Madrid.

Calciomercato Milan news/ Fatta per Origi, idea Simeone (Ultime notizie)

Le manovra per l’attacco del calciomercato del Milan potrebbero non fermarsi a Origi. Maldini e Massara seguono da tempo Domenico Berardi, reduce da una stagione strepitosa con il Sassuolo, ma bisogna fare attenzione alla concorrenza. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sulle tracce del gioiello di Cariati c’è anche il Napoli di Luciano Spalletti.

CALCIOMERCATO MILAN/ Renato Sanches vicino per dopo Kessie, verso riscatto Florenzi

CALCIOMERCATO MILAN: IDEA BROJA

Il calciomercato estivo vedrà il Milan protagonista anche per un tassello a centrocampo. L’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera è Renato Sanches, già sul taccuino da diverso tempo. Tuttosport rivela che a gennaio il Diavolo aveva già trovato un accordo con il Lille per un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Ora, a 12 mesi dalla scadenza del contratto del portoghese, le pretese dei Dogues potrebbero abbassarsi. Il nodo,comunque, resta soprattutto l’intesa con l’entourage del calciatore.

Sono tanti i profili accostati al Milan negli ultimi giorni, l’ultima voce arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto reso noto da Goal, il Diavolo è sulle tracce di Armando Broja, attaccante classe 2001 di proprietà Chelsea. Reduce dall’esperienza in prestito al Southampton, il giovane centravanti piace anche a Inter, Napoli, Newcastle e West Ham.

