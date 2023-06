Calciomercato Milan News/ Per il centrocampo tante opzioni, spunta Reijnders (domenica 25 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SPUNTA L’IDEA REIJNDERS

Come sappiamo il calciomercato Milan, che ha chiuso il colpo Daichi Kamada, va alla ricerca di altri elementi per rinforzare il centrocampo: l’addio di Sandro Tonali, direzione Newcastle, è doloroso non solo a livello emozionale ma anche e soprattutto perché il capitano dell’Under 21 va sostituito tatticamente, e in più non bisogna dimenticare il lungo infortunio di Ismael Bennacer. Insomma: il Milan si ritrova attualmente senza la sua mediana titolare, e qualcosa dovrà sistemare. Tra le varie opzioni, ultimamente sembra aver preso piede quella che conduce al campionato olandese e precisamente all’Az Alkmaar, dove gioca Tijjani Reijnders.

Classe ’98, centrale che può anche fare qualche passo avanti, è uno dei grandi insostituibili della sua squadra: in Conference League, dove ha raggiunto la semifinale, non ha saltato nemmeno un minuto mentre in Eredivisie ha giocato 32 delle 34 partite sino al triplice fischio, le altre due lo hanno visto uscire dal campo a 6 minuti dal 90’. Le cifre: 7 gol e 12 assist in 54 gare, il ragazzo ha sicuramente futuro e il calciomercato Milan lo sta tenendo d’occhio anche perché il cartellino non ha un prezzo esorbitante (si potrebbe chiudere tra i 12 e i 15 milioni di euro) anche se la stagione appena disputata da Reijnders lo rende chiaramente appetibile a tante squadre.

LE ALTRE IDEE IN MEZZO

Ci sono anche delle alternative a Reijnders, opzioni e idee che il calciomercato Milan continua a tenere vive. Per esempio è ancora aperta la corsa a Davide Frattesi, perché sul giovane del Sassuolo sarebbe molto vigile – e in vantaggio – l’Inter ma i nerazzurri devono prima cedere, e questo potrebbe aiutare il Diavolo a trovare se non altro un accordo di massima. Non si è poi rinunciato a Ruben Loftus-Cheek: la pista che conduce al centrocampista del Chelsea sembrava essersi raffreddata ma l’inglese non è mai stato alternativo a Daichi Kamada, casomai complementare, e dunque il calciomercato Milan starebbe ancora pensando di poterlo mettere sotto contratto.

Inoltre Loftus-Cheek avrebbe già ricevuto il consenso da parte di tutti: la dirigenza, la priorità che valuta un buon investimento l’acquisto di un calciatore il cui contratto scadrà tra un anno (e per il quale dunque il Chelsea non potrà chiedere la luna) e Stefano Pioli, che dal punto di vista tecnico-tattico avrebbe già approvato l’operazione. Forse Reijnders, per età e margini di miglioramento che può garantire, ha maggiore appeal in questo momento (non bisogna poi dimenticare la grande tradizione degli olandesi nel Milan), la verità è che per il momento non ci sono certezze e dunque bisognerà eventualmente valutare più avanti.











