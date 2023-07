Calciomercato Milan News/ Per Reijnders questione di dettagli. E Morata non è solo un’idea… (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: REIJNDERS, SI PROVA A CHIUDERE

Il calciomercato Milan è in pieno fermento e può riservare novità importanti prima dell’inizio del raduno estivo. Il club rossonero non vuole perdere tempo e sta accelerando per assicurarsi il centrocampista Reijnders. L’accordo col giocatore è stato trovato da tempo ma manca ancora l’intesa economica con l’AZ Alkmaar che ha rifiutato la prima offerta di 16 milioni di Euro. La richiesta rimane di 25 milioni, considerata troppo alta dai rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Distanza per Reijnders. Scamacca, c'è l'offerta (6 luglio 2023)

I contatti con la società olandese sono all’ordine del giorno e la sensazione è che in qualche modo la distanza sia colmata, magari con l’inserimento di bonus e di un’eventuale percentuale sulla rivendita. L’obiettivo è chiudere al più presto per consentire al classe ’98 di essere presente al primo giorno di ritiro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Hudson Odoi e Dia, frecce per l'attacco di Pioli (5 luglio 2023)

ALVARO MORATA TORNA IN ITALIA?

Il calciomercato del Milan si muove anche alla ricerca di un centravanti. L’ultima idea dei rossoneri è riportare in Italia Alvaro Morata, reduce dal rinnovo con l’Atletico Madrid ma non incedibile. Un profilo navigato nel pieno della maturità calcistica che conosce la Serie A e anche la Champions League. Lo spagnolo avrebbe già dato la sua disponibilità ad abbassarsi l’ingaggio passando dagli attuali 6,5 milioni di Euro netti per scendere a quota 5. Mentre il Milan potrebbe corrispondere un indennizzo di circa 12 milioni di Euro (il valore della clausola inserita nel suo contratto) per convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo andare senza troppe resistenze. CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Reijnders pista concreta, non è finita per Pulisic (4 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA