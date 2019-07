Calciomercato Milan News/ Per Veretout una partita a scacchi! (Ultime Notizie)

Il calciomercato del Milan in questo momento è concentrata soprattutto sul centrocampo, con l’interesse per Jordan Veretout che viene confermata dalle mosse dell’ultima ora. Gianluca Di Marzio, esperto di trattative di Sky Sport, ha parlato tramite il suo sito specificando che i rossoneri sono pronti ad alzare l’asticella per portare il calciatore della Fiorentina a Milano. Al momento la situazione è intricata con la viola che ha rifiutato l’inserimento nell’affare del cartellino di Luis Biglia e che spera di vedersi scatenare un’asta al rialzo. Il calciatore infatti è seguito con grande interesse dalla Roma di Fonseca che cerca un erede di Daniele De Rossi, lasciato libero di partire a parametro zero. Veretout è un calciatore intelligente e abile a giocare palla nello spazio, sicuramente è pronto per il grande salto in un top club anche se al momento decaduto come il Milan.

Calciomercato Milan news, tutti pazzi per Diego Laxalt

Il Milan lavora anche sul calciomercato in uscita con il nome di Diego Laxalt che è tra quello degli esuberi. L’esterno uruguaiano era arrivato dal Genoa con la voglia di spaccare il mondo, alla fine però ha trovato molto poco spazio, senza riuscire a lasciare un segno. Per lui si potrebbe presto scatenare un’asta come racconta Tuttosport. In Italia lo seguono con attenzione l’Atalanta e il Torino, mentre dall’estero arriva il pressing di Newcastle e Zenit San Pietroburgo. Difficile, se non impensabile, immaginare di vederlo rimanere in rossonero anche perché Laxalt mal si sposa con l’idea di calcio di Marco Giampaolo. Di certo la società rossonera è consapevole di avere una bella freccia al suo arco e prima di scoccarla aspetterà l’occasione giusta.





