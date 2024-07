Calciomercato Milan/ Samardzic, iniziati i dialoghi. Pavlovic si avvicina? (21 luglio 2024)

Calciomercato Milan: Pavlovic, ancora contatti con il Salisburgo

Tra i nomi preferiti del Milan per il calciomercato c’è quello di Pavlovic, che piace tanto a Fonseca per rinforzare la difesa. Il tecnico avrebbe intenzione di puntare tutto su di lui, ritenendolo forte fisicamente e nel gioco aereo e oltretutto di piede mancino, caratteristica che nessun altro giocatore in difesa ha. Dal canto suo, il serbo apprezzerebbe molto la destinazione rossonera e sarebbe ben felice di trasferirsi a Milano. I contatti con il Salisburgo proseguono e la distanza tra richiesta e offerta si sta assottigliando: inizialmente il club chiedeva 25 milioni ma ora ha ridotto a 20. A Casa Milan vorrebbero chiudere a 18 milioni più un paio di bonus.

Calciomercato Milan: si avvicina Samardzic?

Il calciomercato del Milan prosegue ma anche le trattative interne non vanno in pausa. Il club ha rinnovato l’attaccante classe 2008, giovane ma molto promettente, Francesco Camarda. Il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista dopo essere cresciuto nel vivaio rossonero, dove è entrato a 7 anni: l’attaccante al momento giocherà nella formazione Under 23, chiamata “Milan futuro”, ma un domani l’intenzione del club è quella di integrarlo in prima squadra. Il classe 2008 ha firmato fino al 30 giugno 2027.

Non solo rinnovi: il Milan continua ovviamente anche a guardarsi intorno per rinforzare la rosa. Uno dei nomi prioritari sulla lista di calciomercato del Milan è quello di Samardzic: il centrocampista sarebbe molto attratto dalla possibilità di trasferirsi al Milan, dopo essere stato vicinissimo all’Inter un anno fa. I dialoghi tra il club e il calciatore serbo sono già iniziati e presto potrebbe esserci anche un contatto con l’Udinese, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica. Il Milan, però, avrebbe bisogno di sfoltire il centrocampo prima di puntare sul serbo.











