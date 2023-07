Calciomercato Milan News/ Quattro giocatori in uscita: c’è Origi. Arriva un giovanissimo (20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: QUATTRO ESUBERI

Il calciomercato Milan sta iniziando a muovere le sue pedine. Dopo gli acquisti, si parla di cessioni: una, dolorosa, è stata quella di Sandro Tonali al Newcastle ma ce ne sono altre ben diverse. Se per il centrocampista bresciano la cifra era troppo allettante per rifiutare (così come la proposta al classe 2000), Stefano Pioli ha indicato alcuni calciatori che non faranno parte del prossimo progetto tecnico. La conferma arriva da Tuttosport, che sottolinea quattro elementi della rosa che non partiranno per Los Angeles e la tournée negli Usa: si tratta di Mattia Caldara, Fode Ballo-Touré, Ante Rebic e Divock Origi.

Per i primi due era chiaramente scontato, mentre Rebic e Origi sono in vendita da tempo e per loro si sono mosse anche alcune squadre turche, però bisogna aspettare l’offerta giusta e soprattutto che i due calciatori siano convinti della loro destinazione. Quasi certamente però non li vedremo nel Milan 2023-2024; diversa la situazione di Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Anche loro potrebbero partire in questa sessione di calciomercato, sono comunque papabili alla cessione ma andranno negli Stati Uniti con il resto della squadra, forse il tentativo di Pioli è quello di metterli in mostra perché la loro valutazione possa aumentare.

ARRIVATO JIMENEZ

Intanto il calciomercato Milan ha messo a segno un altro colpo in entrata. Non solo Tijjani Reijnders, che va a infoltire il centrocampo privo di Sandro Tonali e, almeno per qualche mese, Ismael Bennacer: è passato sotto traccia l’acquisto del giovane Alex Jimenez, che è un terzino destro nato nel 2005. Di proprietà del Real Madrid, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Castilla che, come noto, è la società satellite delle merengues; fa parte anche dell’Under 19 della Spagna. Sulla carta, Alex Jimenez potrebbe essere il giocatore in grado di concedere qualche minuto di riposo a Davide Calabria, che l’anno scorso ha avuto ben poco backup.

La sua giovane età porta comunque a pensare che il Milan lo possa gestire in un modo diverso, vale a dire facendolo ambientare al calcio italiano con il campionato Primavera, e poi valutarne l’impatto per qualche eventuale convocazione in prima squadra. Deciderà Stefano Pioli: se il progetto dovesse funzionare, il calciomercato Milan potrebbe essersi assicurato un giocatore giovane e che dunque potrebbe fare un bello stint con la maglia rossonera. Staremo a vedere, intanto per Alex Jimenez sono in corso le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto.











