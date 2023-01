CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rinnovo ufficiale per Bennacer, Maldini: “Leao…”

Calciomercato Milan news, le parole di Paolo Maldini

Il Milan sta sistemando l’organico in questa finestra invernale di calciomercato. Intervistato da Sport Mediaset a margine della partita persa in Coppa Italia con il Torino, il direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini ha dichiarato: “Dalla linea della sostenibilità non ci scostiamo perché ci siamo dati una direzione chiara e, anzi, pensiamo dovremmo essere presi come esempio dal movimento calcistico italiano. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, abbiamo ancora quattro competizioni da giocare e quindi non faremo grandi investimenti nel mercato invernale. Anzi, posso dire che non faremo praticamente niente”.

L’ex capitano ha poi parlato dei rinnovi di contratto di Bennacer e Rafael Leao: “Per Bennacer è la settimana decisiva, penso sarà tutto ufficiale nelle prossime 24-36 ore. Per quanto riguarda Leao la situazione è chiara. Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia. Noi quest’anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti. C’è da dire che tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato”.

Calciomercato Milan news, ufficiale il rinnovo di Bennacer

Proprio come anticipato dallo stesso Maldini, il Milan ha reso ufficiale il rinnovo del contratto di Ismael Bennacer in questa settimana di calciomercato. Nel comunicato pubblicato sul sito dei lombardi si può leggere: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Ismaël Bennacer fino al 30 giugno 2027. Al Milan dall’estate 2019, Ismaël ha collezionato 129 presenze e 4 gol, diventando un punto di riferimento del centrocampo rossonero”.

Intervistato da Milan TV, il calciatore, per il quale è stata fissata una clausola rescissoria da 50 milioni di euro esercitabile dal 2024, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per squadra, tifosi e società. Siamo molto diversi da quando sono arrivato tre anni fa, il grande percorso che abbiamo costruito e stiamo ancora realizzando è parte dei miei obiettivi: spero di fare ancora meglio per la squadra e individualmente. Dalla prima gara in casa a oggi, mi fa sempre effetto giocare davanti ai nostri tifosi: ci danno sempre di più a ogni incontro, sono molto contento perché sento che c’è qualcosa di speciale tra me e loro”.

Calciomercato Milan news, niente da fare per Sergio Rico

Nell’intervista rilasciata a Claudio Raimondi, Maldini ha sottolineato come il Milan non effettuerà ulteriori operazioni di calciomercato, soprattutto in porta: “Non faremo niente, ripeto. Maignan tornerà, abbiamo fiducia in Tatarusanu che ha giocato ottime partite, abbiamo Mirante e abbiamo preso Vasquez. Non c’è nessun’altra operazione in vista”. Niente da fare dunque per Sergio Rico del Paris Saint-Germain, finito nel mirino del Fenerbahce.











