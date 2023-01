CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Saint-Maximin si offre ai rossoneri, concorrenza per Osorio

Calciomercato Milan news, Saint-Maximin vorrebbe lasciare il Newcastle

In questa finestra invernale di calciomercato il Milan non ha effettuato grandi movimenti ma non sono mancate di certo le voci su possibili nuovi acquisti. Nelle scorse ore è inoltre emersa la notizia del possibile approdo a Milanello di Allan Saint-Maximin, venticinquenne francese sotto contratto con il Newcastle fino a giugno del 2026. Stando ai rumors, il calciatore vorrebbe lasciare i bianconeri e si sarebbe dunque offerto al Milan che però lo considererebbe solamente un’opzione all’obiettivo principale rappresentato da Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma.

Il Milan è da sempre una delle società più attente ai giovani talenti del panorama calcistico internazionale e questa sessione di calciomercato non fa eccezione. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, anche i rossoneri sarebbero sulle tracce di Dario Osorio dell’Universidad de Chile. Il classe 2004 è un esterno offensivo che ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club importanti soprattutto in Premier League ed a giugno potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato al rialzo per aggiudicarselo.

Calciomercato Milan news, incontro in programma per il rinnovo di Giroud

Il Milan sta valutando anche alcune situazioni interne in questi giorni di calciomercato invernale. I rossoneri stanno infatti ragionando riguardo ai contratti in scadenza di diversi giocatori come ad esempio Olivier Giroud, il cui rapporto con i lombardi dovrebbe chiudersi formalmente il prossimo 30 giugno 2023 e quindi al termine della stagione in corso. Secondo le indiscrezioni più recenti però l’intenzione dei milanesi è quella di prolungare il contratto dell’attaccante francese per un altro anno con uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti. Prossimamente le parti si incontreranno per sistemare i dettagli del caso.

